ANPIS Puglia: “Rimettiamoci in gioco sportiva… mente”. Manfredonia c’è

StatoQuotidiano.it, Foggia, 06/05/2022 – Lo sport va oltre l’attività fisica. Crea amicizie da sane rivalità, concede opportunità, porta passione e voglia di essere vivi. Lo sport non concede limiti, li fa superare.

È ciò che era nell’aria oggi allo Zeligh Sport Center di Foggia dove si è tenuta la 12a edizione di “Rimettiamoci in gioco sportivamente”, torneo regionale di calcio a 6 organizzato dall’ANPIS Puglia. L’obiettivo, secondo l’associazione, è creare “uno spazio dedicato all’attività sportiva non competitiva, integrata al sano divertimento e amicizia dedicato a chi, in qualche modo, non ha potuto accedere allo sport, con l’intento di superare impostazioni eccessivamente settoriali e ricercando una lettura, sia dei bisogni che delle risposte, in grado di cogliere l’unitarietà della persona”. Ciò che oggi si è respirata era un’aria di festa, di sano sport e soprattutto di rivalsa su un biennio di pandemia in cui le attività sportive erano state quasi totalmente azzerate.

Fin da subito si è dato spazio all’unione ed alla fratellanza in un cerchio, voluto dal Presidente dell’ANPIS Puglia, Antonio Lo Conte, in cui calciatori, membri d’associazioni, giornalisti e genitori hanno unito le loro mani. È poi intervenuto il Dott. Luigi Esposto, medico del centro di salute di salute mentale ASL FG, auspicando la realizzazione di più eventi così importanti per la comunità. Presenti anche i rappresentanti provinciali del CONI e della FIGC, che hanno portato i loro ringraziamenti al presidente Lo Conte, l’ANPIS e tutti i partecipanti per aver portato avanti un’iniziativa essenziale per l’inclusione sociale.

Intervista al Presidente ANPIS Puglia Antonio Lo Curto

Tante le associazioni partecipanti al torneo (Associazione Tutti in Palla- Foggia, Associazione Tutti in Volo -Troia (Fg), Centro Diurno Itaca (Troia) / Centro Diurno Arcobaleno (Deliceto)- CSM Troia /Asl Fg , Coop.Metropolis Crtm “San Giacomo della Marca” – Foggia, Cammina con noi- Foggia , Cus Celenza-Lucera-Foggia (Fg), Associazione Oltre il Muro -Andria, Associazione L’Anatroccolo –Bitonto (Ba), Coop.Anthropos Bitonto-Giovinazzo (Ba), Fondazione Beato Bartolo Longo Latiano(Br)) tra cui non poteva mancare una rappresentanza di Manfredonia, ovvero l’Associazione Culturale Ars Manfredonia A.P.S., in collaborazione con l’A.S.D. Gargano 2000. I ragazzi, non nuovi nel panorama calcistico, hanno fatto sentire nella prima partita del torneo tutto il loro cuore imponendosi con un roboante 8-0, concedendo comunque importanti occasioni agli avversari. Alla fine c’è stato il famoso terzo tempo, in cui tutti gli astanti hanno mangiato insieme.

Intervista alla Presidente Ars Manfredonia Monica Mantovano e al Presidente Gargano 2000 Giovanni Cotugno

“Ars Manfredonia – dichiara la Presidente dell’associazione, Monica Mantovano – ha voluto fortemente partecipare a questa lodevole iniziativa. Per questo, oltre Giovanni Cotugno, vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale di Manfredonia, nella persone del Sindaco Gianni Rotice e dell’Assessore allo Sport Antonio Vitulano, e il Manfredonia Calcio 1932, nelle persone del Presidente Michele D’Alba e del Vice-Presidente Iraldo Colicelli, per la collaborazione e la loro disponibilità. L’ultima fase del torneo si svolgerà a Manfredonia, quindi vi aspettiamo tutti per trascorrere insieme a tutti questi ragazzi una sana giornata di inclusione e di sport”.

A cura di Piercosimo Zino