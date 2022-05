Assicurazione online moto: ecco come trovare le migliori del momento

Gli appassionati delle due ruote lo sanno bene: non c’è ricordo più bello di quello in cui si entra per la prima volta in possesso della propria moto. Un momento felice, quindi, che però deve fare presto i conti con l’obbligo di legge di stipulare un contratto di assicurazione che possa coprire i danni causati a terzi nel caso di sinistri stradali che coinvolgano il proprio mezzo.

Se in passato presentarsi fisicamente alle filiali delle compagnie di assicurazione era l’unica soluzione per cercare una polizza adatta alle proprie esigenze, oggi non è più così. Come per tutti gli altri settori, anche il mondo delle assicurazioni moto negli ultimi anni si è evoluto. L’avvento della tecnologia e l’accesso diffuso ad Internet hanno reso il web un’alternativa più vantaggiosa per sottoscrivere polizze moto.

Esistono infatti siti specializzati, come ad esempio 6sicuro.it, che offrono un servizio di comparazione delle principali soluzioni presenti attualmente sul mercato: scopri la polizza moto più adatta alle tue esigenze confrontando le proposte offerte dalle migliori compagnie assicurative.

Polizze moto: perché affidarsi ai comparatori online

La comodità ed il risparmio del tempo sono tra i primi vantaggi che balzano agli occhi quando si sceglie di affidarsi al web: i comparatori presenti sul web, infatti, consentono di cercare le migliori polizze moto in qualsiasi momento della giornata ed ovunque ci si trovi. Non è più necessario recarsi di persona presso gli uffici assicurativi ed attendere gli orari di apertura degli stessi: con un semplice click sul tuo dispositivo hi-tech, potrai accedere ai comparatori online di assicurazioni moto comodamente da casa o dal tuo ufficio.

Con i portali online, poi, trovare l’assicurazione moto in linea con le tue esigenze personali è più semplice e rapido: potrai mettere a confronto molteplici preventivi di polizze moto provenienti dalle principali compagnie assicurative, così da poter effettuare una valutazione complessiva delle offerte disponibili e scegliere con consapevolezza.

Si aggiunge alla lista, infine, il fattore economico: i costi delle assicurazioni moto che si trovano in rete grazie ai comparatori online sono più convenienti rispetto a quelli in genere disponibili se ci si reca personalmente in filiale. Il prezzo ridotto si spiega con il fatto che le compagnie assicurative sostengono meno costi gestionali se la procedura di ricerca e sottoscrizione della polizza viene eseguita online.

Assicurazione online moto: semplici passaggi per trovare il migliore preventivo

Per trovare la polizza moto mediante l’utilizzo dei comparatori online che offrono il servizio di comparazione, basta seguire alcuni semplici passaggi.

Il primo step consiste nel compilare una scheda di raccolta dati. Al fine di ottenere i preventivi migliori in linea con le tue esigenze personali, è difatti necessario indicare alcune informazioni relative al veicolo che si intende assicurare (ad esempio, targa veicolo, anno di immatricolazione, marca, modello, km percorsi in un anno, dove parcheggi di solito).

Se poi desideri personalizzare al massimo la polizza moto per garantirti maggiore tutela e protezione dai rischi, potrai indicare le eventuali garanzie accessorie che andranno ad aggiungersi alla RC Moto.

Una volta completata la fase di compilazione e scelto un preventivo tra quelli proposti, potrai avere maggiori informazioni sulla compagnia assicurativa di riferimento e sulle condizioni contrattuali della polizza moto online.

Acquisiti tutti i dati, potrai sottoscrivere l’assicurazione moto online direttamente al telefono oppure proseguendo sul sito della compagnia assicurativa selezionata. (nota stampa).