StatoQuotidiano.it, 06 maggio 2022. Con ordinanza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (Penale Ord. Sez. 7 Num., presidente Rosi Elisabetta, data Udienza: 22/04/2022) ha dichiarato “inammissibili” i ricorsi presentanti per: Matteo Pio Bocale, nato a San Giovanni Rotondo il 27/07/1998, Francesco Pio Pacilli, nato a San Giovanni Rotondo il 04/07/1996, Paolo Pio Coletta, nato a Foggia il 25/06/1999, Patrizio Fini, nato a San Giovanni Rotondo il 04/01/1992, Enzo Fernando Lombardi , nato a Cagnano Varano il 05/04/1973, contro una sentenza del 23/07/2020 della Corte d’Appello di Bari.

Gli stessi erano stati arrestati lo scorso febbraio 2019 dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia e della Procura nell’ambito dell’operazione “Far West”, così ribattezzata perchè “relativa al lato ovest dell’area nord del Gargano ma anche perchè, durante le indagini, sono stati sequestrati ordigni e armi che il gruppo utilizzava per assaltare sportelli bancomat ma anche abitazioni private e negozi“, come riporta L’Immediato.net.

Nel corso della suddetta operazione i militari avevano recuperato in più circostanze stupefacenti per un valore di circa 15mila euro, nello specifico due chili e mezzo di marijuana oltre ad hashish e cocaina. Un migliaio di episodi di spaccio accertati per un volume d’affari di 120mila euro.