Manfredonia, Consiglieri Minoranza: “Violata privacy cittadina fragile”

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/05/2022 – “Si può passare sopra diversi errori dovuti all’inesperienza di questa Amministrazione, ma assolutamente non si può far finta di nulla dinanzi alla gravissima violazione della privacy avvenuta nei confronti di una cittadina di Manfredonia, protagonista di una drammatica situazione personale.

La signora in questione ha raccontato in un’intervista ad un noto quotidiano locale di vivere in auto con i figli dopo essere stata sfrattata e ha chiesto di poter essere aiutata. Le parole della nostra concittadina, anziché indurre l’Amministrazione a riflettere sulle problematiche vissute da alcune fasce particolarmente fragili che non possono permettersi nemmeno un tetto, hanno scatenato un’incredibile e paradossale reazione di discolpa. Immediatamente è partito un lungo e nutrito comunicato stampa apparso sulla pagina ufficiale dell’Amministrazione e del Sindaco, che ha sciorinato tutti gli appuntamenti avuti con i Servizi Sociali e gli aiuti percepiti dalla signora, con tanto di nome e cognome sbattuto più volte in rilievo, quasi come a volerla sottoporre al pubblico ludibrio.