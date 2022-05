Manfredonia. Differimento termini sgombero immobili mercato ortofrutticolo, c’è un aggiornamento

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 06 maggio 2022. “Accordare (…) il differimento del termine assegnato per lo sgombero dell’immobile in discussione da persone, mobili e suppellettili, fino al 30.09.2022, a condizione che entro il 05.06.2022 l’interessato consegni il preliminare di acquisto dell’immobile, pena la decadenza dal beneficio di proroga”.

Così in una recente delibera la Giunta comunale di Manfredonia in merito al differimento dei termini per lo sgombero di alcuni immobili del mercato ortofrutticolo.

Con la delibera, è stato dato atto << “che con nota prot. 18600 del 28.04.2022, il legale di fiducia dell’occupatore dell’immobile censito (…) sito al piano primo della palazzina indipendente all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, ha chiesto una proroga del

termine assegnato per liberare l’immobile atteso che il proprio assistito “ha ottenuto la disponibilità di un nuovo alloggio sito …. “ che tuttavia “necessita di alcuni lavori di

manutenzione prima di essere abitato”>>.

E’ stato inoltre confermato che “l’occupatore dovrà corrispondere, per la detenzione dell’immobile occupato sine titulo, la somma a titolo di indennizzo quantificata dagli uffici, che dovrà essere versata in rate mensili anticipate entro il giorno 7 del mese, pena la decadenza della proroga accordata con il presente provvedimento per il rilascio dell’immobile”:

E’ stato infine dato atto che “che il Settore VI è incaricato di predisporre la procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione degli immobili in questione siti all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso”.

ATTO INTEGRALE

