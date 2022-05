Ospedali di Comunità sul Gargano, partiti incontri con amministratori locali

Abbiamo parlato delle opportunità legate al Pnrr e sanità, ma abbiamo soprattutto dialogato sui territori. È questa una priorità in una visione della politica sempre più attenta alle persone. Visitare i luoghi e conoscere le diverse realtà permette invece di focalizzare l’attenzione su temi della ripresa economica come il turismo, la formazione specializzata, l’inserimento nel mondo del lavoro.

In questi piccoli gioielli meridionali molti giovani trovano uno sbocco occupazionale nell’ambito del turismo, che non è solo un’ottima accoglienza, è anche quel tassello in più che fa la differenza, nel food, nei servizi, nella cultura. Il nostro compito è quello di sostenere questo approccio di turismo sostenibile e fare in modo che le meraviglie dei nostri territori siano sempre più una risorsa per i nostri giovani nel rispetto dell’equilibrio naturale e culturale dei luoghi”.