Peggiorano le condizioni di Eva Henger: operata d’urgenza

FOGGIA, 06/05/2022 – (today) Peggiorano le condizioni di Eva Henger, rimasta vittima di un incidente in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti la scorsa settimana.

I problemi di salute si moltiplicano per l’attrice, che è alle prese con fratture sparse in tutto il corpo tanto che proprio nel pomeriggio è stata sottoposta ad un ulteriore intervento in sala operatoria. Stando a quanto riferito da Barbara d’Urso, in costante contatto con Eva, la showgirl e il marito vorrebbero fare ritorno in Italia ma non sanno come fare proprio a causa delle condizioni precarie di lei.

Questa mattina Eva Henger ha mandato un messaggio lungo quattro minuti a Barbara, in cui “ha pianto tutto il tempo”. Per lei problemi all’osso sacro, alla clavicola, allo sterno e a tre costole. “Era scioccata – spiega la conduttrice napoletana – Il suo braccio stava andando in setticemia e lo hanno scoperto all’improvviso, mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. Motivo per cui al momento si trova sotto i ferri”. (today)