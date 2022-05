Quarato: “Polemiche contro di me per intimidire la mia attività politica”

Statoquotidiano.it, 6 maggio 2022. “La mia visita all’inaugurazione di Francesca Troiano al vaglio dei probi viri? A me non risulta affatto e, sinceramente, è una cosa che mi fa sorridere, non si capisce quale immagine del M5s avrei leso”. Giovanni Quarato, attivista del M5s, ex portavoce in qualità di consigliere comunale, si è recato per una breve visita nella segreteria di Francesca Troiano inaugurata a Foggia qualche giorno fa.

La parlamentare ha lasciato il M5s con non poche polemiche da parte di chi è rimasto, dunque? “Io non sono un portavoce, sono un semplice attivista che è andato a titolo personale, invitato, alla cerimonia di inaugurazione di un’amica. Per molto tempo è stata con noi e poi ha fatto le sue scelte”. E precisa: “Io non condivido la sua scelta di lasciare il Movimento, sia chiaro, in quella sede c’era anche il consigliere regionale Sergio Clemente che, a livello regionale, governa con il centrosinistra. Ma di che cosa stiamo parlando? Mantengo rapporti personali con le persone che voglio e aggiungo che se il 30% di quanti stavano nel M5s sono andati via qualche domanda anche i vertici se la devono porre”.

Circa le voci messe in giro sulla questione da sottoporre ai probi viri ipotizza: “È una forma di intimidazione per limitare la nostra azione politica. In questi mesi abbiamo tenuto riunioni, ci stiamo occupando di ambientalismo e organizzando incontri con le parti sociali, abbiamo presentato agli stati generali proposte per un’organizzazione territoriale del M5s, ecco tutto questo attivismo evidentemente dà fastidio a qualcuno”. Si voterà per le politiche l’anno prossimo, e per le comunali. “Ma io non sono in competizione con nessuno e non voglio fare le scarpe a nessuno. Sto lavorando e continuerò a farlo per cercare delle soluzioni per la città. Se non fossi stato io ad accettare quell’invito probabilmente non se ne sarebbero nemmeno accorti”.

È stato estromesso da un gruppo facebook del M5s. “Sì, siamo tornati alle epurazioni come ai tempi di Grillo, che non voleva si parlasse con i giornalisti e lanciava anatemi. Ora la struttura del M5s è completamente cambiata, governiamo con tutti, solo con Fdi non ancora. In Regione, oltre a stare con il Pd e con i loro ammennicoli, stiamo anche con quella parte del centrodestra che è andata con Emiliano”.

Il punto della polemica è quello delle comunali e del prossimo sindaco di Foggia? “Leggo sui media che dovrebbe essere Conte a decidere, cioè su suggerimento di qualcuno del territorio, evidentemente. Comunque io non ho alcuna ambizione, non so se hanno in mente una strategia, ma invece di attaccare bisognerebbe confrontarsi”.

Paola Lucino, 6 maggio 2022