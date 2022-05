Rabito: “Playoff? Palermo e Foggia più temibili”

(TUTTOC.COM). Andrea Rabito, ex attaccante del Padova tra il 2007 e il 2011, con più di 110 presenze all’attivo in biancoscudato, ha parlato dei playoff coi colleghi del Corriere del Veneto: “Potendo scegliere, chi vorrei come avversaria per i quarti? E’ difficile dare una risposta. Se si qualificasse, allora risponderei di getto il Monopoli. Tra quelle in ballo, mi sembra la meno pericolosa. Nemmeno il Pescara mi fa impazzire, ma è complicato in questo momento fare certi ragionamenti“.

Quali invece le avversarie più temibili? “Secondo me Palermo e Foggia. Il Palermo ha fatto un’ottima regular season ed è in crescita. Avrà uno scoglio durissimo da superare come la Triestina, ma penso si possa qualificare.

Anche il Foggia può beneficiare della preparazione di Zeman, che in queste code con gli spareggi può essere determinante per il risultato finale. Chi eviterei? Oltre a Palermo e Foggia, se passassero, scaramanticamente preferirei non incontrare il Renate. Lo scorso anno ai quarti ci fu proprio Padova-Renate e il Padova si qualificò senza meritare. La partita di ritorno non la dimenticherò mai e non credo se la dimenticheranno nemmeno i tifosi biancoscudati“. (tuttoc.com).