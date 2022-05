StatoQuotidiano.it, Manfredonia 06 maggio 2022. Prima di raggiungere l’ultima dimora non poteva mancare un passaggio della salma di Gaetano Pasqua, alias Tredicello, dinanzi alla sua storica edicola di Corso Manfredi.

Un cinquantennio insieme, appassionatamente, l’odore della carta stampata che ti inebriava i sensi e la cortesia di Gaetano e della compianta moglie Siponde che ti accoglievano con un saluto pronti ad imbustare settimanali e quotidiani ai numerosissimi clienti.

Un applauso sobrio e scrosciante ha salutato il suo arrivo e la sua partenza tributato da una parte dei suoi tantissimi amici che lo ricorderanno naturalmente con tanto affetto.

Antonio Castriotta.

“Ciao Gaetano, te ne se andato in silenzio ma hai fatto tanto rumore tra le migliaia di persone che ti stanno ricordando” (di Antonio Castriota)

StatoQuotidiano.it, 05 maggio 2022. “Me ne vadoo, me ne vadoooo??”, queste le parole che Gaetano Pasqua, storico giornalaio di Manfredonia, alias “Tredicello” usava pronunciare con la sua altisonante voce, dopo aver consegnato alle prime ore dell’alba i quotidiani nei bar della città.

Questa volta non è stata una delle sue scherzose battute, Gaetano ci ha lasciati per davvero, dopo aver dedicato una intera vita, con vera abnegazione al lavoro ed alla famiglia, diventando, anche in virtù della sua eclettica personalità, punti di riferimento di intere generazioni.

Una vita di lavoro, condivisa con la sua dolce metà “Siponde“, già dalle 4 del mattino, a fargli da spalla all’interno dello storico chiosco di Corso Manfredi, nella sistemazione dei giornali consegnati notte tempo dall’agenzia Brigida.

Sacrifici al gelo con una copertina sulle gambe ed una piccola stufa per riscaldarsi difficili da comprendere dalla attuali generazioni. Mentre Gaetano girava la città per ore la città a consegnare con un motorino e poi da ultimo per non infreddolirsi con il suo mitico tre ruote. La chiusura dell’edicola e la morte della sua inseparabile compagna di vita, un dolore che traspariva dal suo sguardo ma che, forte com’era, riusciva a celare semplicemente con il silenzio.

Già, dopo la chiusura del l’edicola, ogni giorno lo si trovava seduto accanto alla porta di ingresso della edicola in compagnia della sua dolce cagnolina quasi a vegliare la sua “creatura”, una miniera di ricordi, aneddoti, scambi di battute, luogo di ritrovo di amicizie, sportivi, tifosi di calcio e soprattutto del Manfredonia, altra sua grande passione accanto a quella per il Milan.

Una grande botta di vita, il ritorno a Manfredonia dell’unico figlio maschio Raffaele con il chiosco che riprende vita e si illumina con le sue luci come desiderava ardentemente Gaetano.

Te ne se andato in silenzio ma hai fatto tanto rumore tra le migliaia e migliaia di persone che ti stanno ricordando con un affettuoso saluto sui social a testimonianza del fatto lasciato una traccia nel ricordo e nel cuore di intere generazione, compreso. Nella mia libreria ci sono enciclopedie dell’editore Armando Curcio che ho realizzato grazie ai fascicoli settimanali che meticolosamente mettevi da parte, quindi, il ricordo di te credo sia nelle case della quasi totalità dei sipontini che ti hanno voluto bene.

Ciao Gaetano fai buon viaggio e salutami Siponta.

I funerali dell’uomo si svolgeranno domani, venerdì 6 maggio 2022 alle ore 16.30, presso la Chiesa San Camillo di Manfredonia.

Antonio Castriotta