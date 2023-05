Bari, sfuma la promozione diretta. Genoa promosso in A

Modena-Bari 1-1

Il primo squillo della partita passa dai piedi di Benedetti, conclusione alta. Gli ospiti creano pericoli, al 27’ Cheddira si fa parare da Gagno e il pallone sbatte sul palo. Ci pensa però Ricci al 34’ a sbloccare il risultato: fa partire un sinistro da fuori area praticamente imparabile. Nel secondo tempo la formazione di Mignani crea pochissimo. Al 50’ Diaw impegna Caprile, dieci minuti più tardi ci prova anche Gerli. E i biancorossi non reagiscono. Al 75’ Ricci si scontra con Duca in area, l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri ci va Diaw che spiazza il portiere: nona rete stagionale per l’attaccante e 1-1 al Braglia. Con questo risultato è promozione per il Genoa. Il Bari ci prova nei minuti finali con Di Cesaro, tiro alto sopra la traversa. Finisce così, un punto per parte. Lo riporta gazzetta.it/