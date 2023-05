Foggia: ‘Cantieri infiniti, insicurezza e fame di lavoro, così senza futuro’

Foggia, 6 maggio 2023. Il Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia insiste nella richiesta di audizione al prefetto e ai commissari del Comune che finora, scrivono, è rimasta “inevasa”. Questo, prima delle elezioni amministrative.

“Nel dare atto dell’impegno organizzativo messo in atto dal Prefetto sui temi della legalità e della civile convivenza nei quartieri denominati ‘Ferrovia’ e ‘Centro storico’, appaiono tuttavia insufficienti e non decisivi gli interventi portati a termine finora”.

Ecco alcuni punti su cui focalizzano la loro attenzione. I quartieri più popolosi delle periferie della città come Candelaro, Cep, Rione Martucci “abbisognano di maggiore presenza di chi deve garantire sicurezza ai cittadini”.

L’isola pedonale “non è immune da fenomeni di trasgressione delle leggi e di pericolo per l’incolumità dei cittadini. La cronaca mostra con impressionante frequenza furti di auto, furti in appartamenti e garage, “spaccate” in attività commerciali, danneggiamenti anche agli edifici pubblici, agguati, minacce e aggressioni, rapine e scippi.

“Così non c’è futuro, c’è solo fame! Fame di lavoro, fame di giustizia, fame di legalità, e per tanti fame di cibo, perché non hanno un pasto da mettere in tavola”.

“Le elezioni amministrative sono alle porte e già si possono ipotizzare nuovi terreni di coltura per le antiche pratiche di distribuzione di promesse, posti di lavoro ed altro, nella tollerata consuetudine, poche volte denunciata, dello scambio di voti e di favori elettorali”.

“Resta penalizzante per la città e per i giovani la mancanza di serie occasioni di lavoro, contrattualmente regolate, la mancanza di alloggi popolari, le difficoltà dell’assistenza sanitaria territoriale, il disinteresse verso i più deboli e i vecchi, la carenza di spazi di aggregazione sociale, le povertà ed i diversi tipi di disagio, le mancate occasioni di ascolto, il rifiuto del confronto e della partecipazione, e tutto in una miscela di rabbia che acutizza la violenza latente sotto il segno delle ingiustizie patite, reali o presunte.

A ciò si aggiunga per sovraccarico il malfunzionamento organizzativo della Pubblica Amministrazione, troppo spesso autoreferenziale e spesso totalmente assente dal panorama visivo dei cittadini, tranne per i disservizi”.

Il Coordinamento chiede l’intervento diretto e programmato delle autorità istituzionali, che parta dall’organizzazione di presenze fisiche costanti ed efficaci sul territorio: “per la Polizia locale non possono valere le pluriennali carenze di organico, come anche per gli altri Corpi dello Stato”.

Un altro problema irrisolto che esaminano sono i cantieri aperti e mai chiusi, le autorizzazioni date che producono solo recinzioni di aree, palazzi e strade, senza completamento di opere”.

Occorrerebbe un maggiore controllo ed una chiara definizione delle responsabilità. Per tutti valga l’esempio dei cosiddetti Campi Diomedei, di cui questo Coordinamento si è occupato nell’interesse dei cittadini, senza ottenere alcuna chiarificazione: basta recarsi sul posto per rendersene conto.

Una delegazione del “Coordinamento” eventualmente convocata “potrà esplicitare i segni percepiti dell’imbarbarimento della civile convivenza da parte dei cittadini, al centro come nelle periferie, come riportato da fonti di stampa”.