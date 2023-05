Manfredonia – Meno 24 ore a Manfredonia – Bisceglie, gara unica al Miramare con in palio lo spareggio per la promozione in Serie D. Una vera e propria finale per i sipontini, che finalmente torneranno a giocare nel proprio stadio.

Si ricorda come, nel corso della stagione, nel girone A del campionato di Eccellenza, le due formazioni si sono affrontate due volte e in entrambe le occasioni il risultato finale è stato di 0-0.

Come riporta Bisceglieviva, il clima alla vigilia dell’incontro si è scaldato a seguito di una nota dei dirigenti stellati con a capo il presidente Vincenzo Racanati.

“Questo calcio non ci piace. La sede della finale è stata stabilita a due giorni dalla partita, con l’ordinanza firmata dal sindaco di Manfredonia per lo stadio “Miramare”. Alla tifoseria ospite sono stati riservati 300 posti, con disponibilità esigue di parcheggi per le autovetture. Gli organi preposti ci hanno comunicato che i sostenitori biscegliesi dovranno raggiungere la città a bordo di pullman. Ci domandiamo come trovare i pullman per 300 persone a 48 ore dalla partita, praticamente impossibile. Non da ultimo, la società ha stabilito a 15 euro il costo del biglietto per i nostri tifosi, mentre quello per la loro gradinata e per la curva a 10” hanno attaccato, chiedendo spiegazioni.

L’incontro, con fischio d’inizio fissato per le ore 16:30, sarà diretto da Stefano Laugelli di Casale Monferrato, assistito da Francesco Santoro di Taranto e Roberto Nero di Barletta.

LA NOTA DELLA GRADINATA EST DI MANFREDONIA

“In ogni angolo della città si parla del Manfredonia, in ogni angolo città si parla della partita, la gente non vede l’ora di mettere piede al Miramare. Gruppi di ragazzi che hanno confezionato stendardi e bandiere pronti a sostenere a gran voce i ragazzi di Mister De Candia. Un popolo pronto a dimostrare al presidente Di Benedetto la propria passione che purtroppo quest’ anno non ha potuto dimostrare.

Domani finalmente torneremo nella nostra casa, domani finalmente vedremo le maglie biancoazzurre sul prato verde, domani finalmente grideremo a gran voce che questa città è magica e che noi siamo i suoi Ultras da sempre e soprattutto ovunque. Invitiamo tutti a portare sciarpe, bandiere e indossare maglie del Donia. Vogliamo un Miramare Biancoazzurro. Sovrastiamo l’avversario in campo e sugli spalti. Fuori la Voce Manfredonia.

Fino alla Vittoria. ⚪🔵N’ G DORM A NOTT⚪🔵”.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL MANFREDONIA CALCIO: GIUSEPPE DI BENEDETTO

“Credo ormai sia noto a tutti gli sforzi fatti e che si continuano a fare giornalmente per portare avanti questo progetto ! I giocatori, lo staff tecnico, quello medico, giornalistico, organizzativo e tutto ciò che ha ruotato intorno a questa società, credo che tutti si siano spesi anche oltre le proprie possibilità ! Ora però voglio fare un appello pubblico a tutta la città di Manfredonia ed ai tifosi i quali, sotto le intemperie e non curanti di dove abbiamo disputato le partite, ci hanno sostenuto : ADESSO TOCCA A VOI !! Domenica desidero con tutto il mio cuore che riempite quello stadio tanto acclamato, tanto desiderato e la squadra che dal primo giorno Vi ha rappresentati per tutta la Puglia !!