Monte Sant’Angelo, Avviso Pubblico: “In Puglia sono attivi 50 clan”

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Ci sono cinquanta clan che gestiscono gli affari illeciti nella nostra regione. Cinquanta clan attivi che si sono spartiti fazzoletti di città, province e piccoli paesi.

E che oltre a gestire lo spaccio di droga, la ricettazione e l’estorsione, sono entrati – in giacca e cravatta – negli uffici della Pubblica amministrazione. Nel triennio 2019-2021 sono state 195 le interdittive emesse in Puglia che si classifica quarta a livello nazionale, dietro a Calabria, Sicilia e Campania. Sono stati, inoltre 635 gli atti intimidatori compiuti ai danni degli amministratori pubblici pugliesi tra il 2011 e il 31 marzo 2023. La Puglia è al primo posto tra le regioni più colpite nel primo trimestre.

«Dopo un periodo difficile – ha detto Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo e coordinatore regionale di Avviso Pubblico – la nostra città è riuscita a costruire una comunità organizzata e a ripartire puntando sulla cultura, come veicolo trainante. Siamo finalisti come città della Cultura italiana per il 2025 e nel 2024, saremo capitale della cultura in Puglia. In questi anni Monte Sant’Angelo ha lavorato con il tavolo permanente sulla legalità, costruendo una comunità di legalità organizzata che contrapponiamo alla criminalità organizzata». Lo riporta un artcolo di Rosanna Volpe sulla Gazzetta del Mezzogiorno.