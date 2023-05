MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – “Nelle scorse settimane, l’Assemblea cittadina di Forza Italia, alla presenza dell’On. Giandiego Gatta e del Senatore Dario Damiani, Vicecoordinatore regionale, mi ha designato Commissario Cittadino di Forza Italia a Monte Sant’Angelo.

Mi è stato affidato un compito che riguarderà la riorganizzazione interna del Partito, che dunque mi vedrà impegnata solo per questo fine e che nulla avrà a che vedere con le scelte del Gruppo Consiliare “A Monte” che nasce da una lista civica e che continuerà, come ha più volte detto lo stesso Capogruppo Felice Scirpoli – candidato Sindaco di quella lista – a rappresentare tutte le sensibilità che lo hanno appoggiato nella campagna elettorale comunale dello scorso anno.

Destra e Sinistra sono connotazioni che, sì, rivelano ideologie e identità ben precise, distinte e separate, ma hanno una collocazione naturale che le pone al di fuori del contesto cittadino, del contesto di un Ente locale quale è il Comune che, come noto, si occupa di rispondere ai bisogni della Comunità locale, contrariamente a quanto avviene a livello di governo centrale che, invece, ha il compito di dare un indirizzo politico ben definito finalizzato a mettere in campo riforme, promulgare leggi e dare una visione che riguarderà la vita della nostra Nazione.

Per questa ragione è possibile lavorare, e farlo bene, all’interno di una Lista Civica che, per sua natura, rispetta tutte le sensibilità in essa presenti. Il mio lavoro come Consigliera di Minoranza continuerà a essere scevro da qualsiasi presunta logica di Partito poiché, quando si toccano tematiche che riguardano il bene di una comunità territoriale, non c’è colore politico che tenga: i bisogni dei cittadini non hanno colore politico!

L’impegno che la sottoscritta ha assunto dinanzi a tutti gli elettori, come candidata a Consigliere prima e come Consigliera eletta poi, i valori e l’entusiasmo che mi hanno spinta a prendere la decisione di impegnarmi per il bene di questa Comunità restano ancora veri. La mia scelta di accettare l’incarico di Commissario cittadino di Forza Italia è puramente personale e in nessun modo influirà sul lavoro che, come Minoranza Consiliare espressione della Lista civica “A Monte”, abbiamo svolto fino ad ora e che continueremo a svolgere: sono stata eletta nella lista Civica “A Monte” e quella lista io continuerò ad onorare.

La scelta dei cittadini di premiare anche alle elezioni comunali del 2022 la maggioranza dell’allora Sindaco uscente e di collocare all’opposizione la nostra lista civica, da me e da tutto il Gruppo “A Monte” deve essere rispettata perché le scelte degli elettori non vanno mai tradite. Qualsiasi decisione che attenga alla mia sfera personale non potrà mai inficiare il valore e lo scopo che la lista civica “A Monte” si è prefissata e che, ancora oggi, si prefigge: offrire un’alternativa politica e amministrativa all’attuale Maggioranza comunale e lavorare unicamente per il benessere di tutti i cittadini”.