Napoli, usano asini per festa scudetto: denunciati per maltrattamenti

NAPOLI – Hanno voluto festeggiare lo scudetto del Napoli compiendo il reato di maltrattamento di animali portando a spasso un asino spaventatissimo e bardato con assurdi paramenti portato in giro su un camioncino per le strade di Napoli.

Un altro asino spaventato a morte anch’egli bardato e portato in giro come se fosse un feticcio in mezzo alla gente. Ed ovviamente tutto filmato e poi postato sui social: una bravata che a questi signori è costata una denuncia per il reato di maltrattamento per animali (Articolo 544 del codice penale) inviata oggi dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA.

“A questi casi vergognosi – scrivono gli animalisti di AIDAA- si aggiungono le centinaia di animali che sono scappati nella notte dei festeggiamenti, ci chiediamo quando questi aguzzini la smetteranno di usare animali per le loro sceneggiate, intanto cominciamo con queste due denunce ma non abbiamo alcuna intenzione di smettere la nostra sorveglianza per tutelare gli animali”. Lo riporta il sito dell’AIDAAA.