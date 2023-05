Puglia, trova la compagna a casa con un altro e la picchia: assolto

LECCE – L’ha riempita di botte dopo averla sorpresa sul divano con “l’amico del cuore”. Per il giudice, però, non può essere condannato. Accade in un Comune del Salento, poco distante dalla città capoluogo, dove la denuncia di una donna è praticamente caduta nel vuoto.

«Una sola ecchimosi al braccio poteva derivare da mille ragioni ed anche da un semplice involontario strattonamento e comunque lungi dall’integrare una forma di aggressione fisica». Questo è quanto scritto nella motivazione della sentenza di assoluzione. Un’arrabbiatura, insomma, in qualche modo giustificabile o – comunque – non perseguibile. È andata decisamente bene per un 28enne che è stato assolto dai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Per il giudice «il fatto non sussiste», come avevano sottolineato i suoi avvocati difensori, Ada Alibrando e Valeria Caroli. L’aggressione risale al 5 gennaio scorso. L’imputato, tornando a casa forse in anticipo rispetto alla previsioni, sorprende la compagna e il suo “migliore amico” adagiati sul divano in atteggiamento quanto meno “sospetto”. A quel punto, stando alle accuse, il giovane si scaglia contro la convivente, ferendola alle braccia. Ecchimosi refertate poi al pronto soccorso tre giorni dopo aver presentato denuncia, assistita dall’avvocato Walter Gravante. Per la giudice, quella reazione era stata «poco garbata» e ancora «una reazione probabilmente sopra le righe, ma che si spiega nel contesto di degrado in cui i fatti sono maturati». Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.