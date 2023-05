Ufficiale. A Manfredonia arriva Franco Baresi, sarà ospite del Milan club

Manfredonia – Il campione dell’Italia e del Milan, Franco Baresi, a Manfredonia. E’ quanto comunica il locale Milan Club.

“27 giugno 2022❤️ Un gruppo di amici, spinti dall’amore per il Milan, decidono di fondare un Milan club, con l’intento di riportare entusiasmo in città, verso uno dei club più titolati al mondo ,che aveva vissuto un decennio fallimentare è poco entusiasmante ❤️🖤

Abbiamo creduto in questo progetto dal primo giorno, cercando di sbagliare poco o quasi nulla ….qualcosa ci è riuscita meglio…qualcosa andrà corretta…ma sicuramente la passione che ci stiamo mettendo ci farà migliorare sempre di più ❤️🖤”.

“27 giugno 2023❤️ A distanza di un anno, avevamo intenzione di festeggiare il compleanno del club in maniera importante, per dare continuità al nostro/vostro progetto, perché si, il club è soprattutto vostro, che ci sostenete sempre e comunque in ogni occasione ,e per creare ancora di più senso di appartenenza non potevamo che scegliere il calciatore che più di tutti è rimasto legato al Milan, dalla serie B…fino a farla diventare la squadra degli invincibili ❤️🖤”.

Signori, vi comunico che il 27 giugno, il Milan club Manfredonia avrà l’onore di ospitare Franco Baresi❤️🖤