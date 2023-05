MANFREDONIA (FOGGIA) – “Sono vicina al dolore della famiglia non la conoscevo ma la sua storia mi ha preso il cuore, condoglianze ai genitori e al figlio”.

“Dire che hai lasciato tutti attonici è dire poco. Ti auguro un buon viaggio alla casa del Padre, possa godere insieme al tuo amato marito, di una felicità immensa ed eterna. Vegliate su vostro figlio e sui vostri cari. Che la terra ti sia lieve Margherita”. Sono scioccata!! Nn ci posso ancora credere!! R.I.P in pace bellissima e dolcissima Margherita”. “Purtroppo quella brutta bestia di male ha portato via un’altra creatura meravigliosa….riposa in pace Margherita….adesso sei nella casa del Signore di fianco al tuo amato Giuseppe. Buon viaggio”.

Questi sono sono alcuni dei tantissimi messaggi sui social che hanno accompagnato la notizia della prematura scomparsa di Margherita, venuta a mancare prematuramente ieri a 45 anni, i cui funerali si svolgeranno oggi presso la Parrocchia della SS Trinità alle 16:30. La redazione di Stato Quotidiano si unisce alle condoglianze verso i familiari.