Villa abusiva a Manfredonia. “Caso amplificato da squallidi mezzi di comunicazione”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “In questi giorni ci troviamo costretti, nostro malgrado, ad assistere ad uno spettacolo di cui avremmo fatto volentieri a meno.

A seguito di un “sensazionale” scoop giornalistico degno di un premio Pulitzer (opportunamente premeditato) si è scatenata una indescrivibile bagarre che ha portato alle dimissioni di chi ha inteso prendere sulle proprie spalle il peccato originale contestatole.

Nonostante tale rito penitenziale, evocato a furor di popolo, abbiamo visto innescarsi un autentico turbinio di accuse, calunnie, rivelazioni scandalistiche ed autentici anatemi.

Il tutto amplificato dalla potente eco di social-comunicati e tribune televisive con cui scambiarsi colpi sempre più bassi.

Non è dato di sapere dove condurrà questa popolana applicazione della legge del taglione, ma riteniamo più che mai opportuno richiamare i principi che regolano la civile e pacifica convivenza e le norme del principio di manifestazione del pensiero come salvaguardate dall’art.21 della Costituzione. La diffamazione, la calunnia, il pettegolezzo non ci appartengono e mai ci apparterranno! Siamo chiamati a dimostrare di essere idonei a portare avanti gli interessi della comunità e non certo di essere in grado di competere con diffamatori e calunniatori seriali.

In questi giorni ci consta la sofferenza di persone, di nuclei familiari martoriati dal fango proiettato dagli odiatori professionali ed amplificato dai loro squallidi mezzi di comunicazione. Siamo dalla parte delle persone oneste, di qualunque colore e di qualsiasi appartenenza politica che in questi giorni stanno rendendo grande prova di responsabilità nel non alimentare la barbarie fratricida che si sta consumando all’interno della nostra comunità.

Mai come im questo momento riteniamo che, come affermato da Fausto Gianfranceschi, “Il silenzio è una grande risorsa, anche nella conversazione, quando l’argomento è insulso”.

Il gruppo consiliare di Forza Italia – Manfredonia.