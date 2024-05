Bari. La Giunta ha approvato il Calendario scolastico regionale per l’a.s. 2024/25, subordinandone l’efficacia alla compatibilità dei contenuti dell’ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico.

Allo svolgimento delle lezioni dell’a.s. 2024/25 sono assegnati 223 giorni per le scuole dell’infanzia e 204 giorni per tutte le altre scuole, fissandone l’inizio il 16 settembre 2024 e il termine delle attività per le scuole dell’infanzia entro il 30 giugno 2025 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2025 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario).

AMBIENTE – QUALITA’ ACQUE BALNEAZIONE

Come ogni anno, l’Arpa Puglia prima dell’inizio della stagione balneare (1° maggio – 30 settembre) comunica alla Giunta per l’approvazione, i risultati dei prelievi nei punti previsti per l’analisi delle acque di balneazione lungo tutte le coste pugliesi, escludendo le aree permanentemente interdette alla balneazione per la presenza di scarichi, impianti industriali o porti. Le analisi riguardano l’inquinamento batteriologico e chimico.

Non esistono punti balneabili (punti nelle aree marino-costiere dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti, che rimangono generalmente gli stessi negli anni, per rilevare l’evoluzione della qualità delle acque nel tempo), con acque di qualità “insufficiente” lungo i 940 km di costa e nelle centinaia di punti di prelievo.

Solo in pochissimi (cinque) punti sulle spiagge la qualità rilevata è sotto l’eccellenza, ma comunque al di sopra dei limiti per la balneazione.

Bat: tutti i punti di prelievo sono di qualità “eccellente”.

Bari: tutti i punti di prelievo sono di qualità “eccellente”, tranne il punto di Molfetta a 500 metri a sud dalla fogna cittadina, di qualità “buona”.

Brindisi: tutti i punti di prelievo sono di qualità “eccellente”.

Foggia: tutti i punti di prelievo sono di qualità eccellente, tranne quelli di San Nicandro Garganico, alla foce del fiume Lauro 30 metri a sx e a dx, di qualità “sufficiente”.

Lecce: tutti i punti di prelievo sono di qualità “eccellente”.

Taranto: tutti i punti di prelievo sono di qualità “eccellente”, tranne quello della spiaggia libera di Ginosa Marina- zona fiume, di qualità “buona”.

AGRICOLTURA

Via libera della Giunta all’istituzione della Struttura di Progetto “Investimenti per lo sviluppo rurale”, incardinata nella Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, a cui saranno attribuite le funzioni di coordinamento dell’attuazione degli interventi per lo sviluppo rurale del PSR Puglia 2014-2022 e del CSR Puglia 2023-2027.

VITIVINICOLO

La Regione Puglia aveva già istituito nel 2012 il primo elenco positivo provvisorio delle menzioni “vigna” della Regione Puglia e le modalità per la relativa predisposizione e aggiornamento. La Giunta oggi ha approvato , la procedura per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco positivo regionale delle menzioni “vigna” e le relative modalità di aggiornamento.

FORMAZIONE

Arrivano 324.307 euro dal bilancio vincolato per il finanziamento dei percorsi nell’esercizio dell’apprendistato. La Regione Puglia, ì promuove il ricorso ai contratti di apprendistato. In particolare, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso all’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante per l’assunzione senza limiti di età di lavoratori beneficiari di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. L’intervento regionale consiste nella implementazione di misure di politica attiva a sostegno del contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzate al conseguimento di una qualificazione professionale determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale.

WELFARE

La Giunta ha confermato gli “indirizzi operativi necessari alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, fine di consentire la pronta attivazione delle procedure di “domanda” da parte delle famiglie pugliesi entro la mensilità di maggio 2024, per la fruizione delle prestazioni, in continuità, dal 1 luglio 2024

La Giunta ha disposto il finanziamento della Misura “Buoni servizio minori” per l’annualità 2024/2025, confermando l’importo di 25 milioni di euro al fine di dare copertura finanziaria alle domande di Buono Servizio per l’accesso ai servizi socio educativi per minori in favore dei nuclei familiari, per il periodo di fruizione delle correlate prestazioni intercorrente tra il 1° settembre 2024 e il 31 luglio 2025.

NUE 112

La Giunta ha deciso di procedere all’attivazione del Servizio NUE 1-1-2 presso la sede territoriale di Campi Salentina (LE) attraverso l’esecuzione degli interventi strettamente necessari a rendere funzionali gli spazi utilizzabili dell’edificio sede della Struttura Operativa Regionale integrata di Protezione civile a scala Territoriale, nelle more della realizzazione di una nuova sede, al fine di consentire in tempi brevi l’operatività della CUR in questione e la contestuale assegnazione definitiva delle 46 unità di personale alla sede di lavoro contrattualmente prevista. La Giunta ha deciso altresì di realizzare la nuova sede della Centrale Unica di Risposta presso la sede territoriale di Campi Salentina rispondente pienamente alle Norme Tecniche vigenti sulle strutture strategiche di Protezione Civile, al Disciplinare Tecnico del Ministero dell’Interno ed alle esigenze di superfici necessarie per le sedi NUE e ha preso atto che il personale qualificato come Operatore Tecnico di Centrale Unica di Risposta, contrattualizzato per la sede di Campi Salentina (LE), nelle more dell’attivazione del Servizio NUE 1-1-2 presso detta sede, dovrà prestare servizio in via provvisoria presso la CUR della sede di Modugno (BA).

AGRICOLTURA

La Giunta ha rettificato per il comune di Corato (Ba) la proposta urgente al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche del 7.12 2023. Peronospora 2023. Territori di comuni delle province di Foggia, Bari/BAT, Taranto, Brindisi e Lecce con l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale.

ISTRUZIONE

La Giunta ha approvato le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento per il 2024 per gli interventi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie storiche. Le graduatorie di tre tipi e sono proposte o da enti locali territoriali, o da istituzioni scolastiche o da fondazioni, associazioni culturali e testate giornalistiche.

Graduatoria “Enti Locali Territoriali”

N SOGGETTO PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO COMUNITA’ STORICO LINGUISTICA PUNTI CONTRIBUTO CONCESSO 1 CALIMERA LEGGERE LE PIETRE II ED. GRIKO 75 12.200,00 € 2 CASTRIGNANO DEI GRECI IMESTA GRIKI II ED. GRIKO 73 11.500,00 € 3 CELLE SAN VITO ACCUNTE DO LE NIEVELE – RACCONTALO CON UN FUMETTO FRANCO-PROVENZALE 79 8.700,00 € 4 CORIGLIANO D’OTRANTO GRICOTECA GRIKO 76 7.500,00 € 5 FAETO LA PRIMAVERE DEL LA IENNA FRANCHEPRUUENZALE-LA STAGIONE FRANCOPROVENZALE FRANCO-PROVENZALE 74 11.600,00 € 6 MARTANO JINEKA GRIKO 74 8.700,00 € 7 MELPIGNANO TRAUDIA STI KARDIA – CANTI NEL CUORE GRIKO 75 9.400,00 € 8 SOLETO JENO, ZOÈ, FONÈ, TRAVÙDIA -La memoria letteraria di Soleto in griko e dialetto romanzo GRIKO 72 9.100,00 € 9 ZOLLINO I GLÒSSA NOMÈNI – La lingua raccolta II ED. GRIKO 71 9.300,00 €

Graduatoria “Istituzioni Scolastiche”

N SOGGETTO PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO COMUNITA’ STORICO LINGUISTICA PUNTI CONTRIBUTO CONCESSO 1 I.C.S. CALIMERA SCICAFE’ – IL CAFFE’ DELLA SCIENZA NELLA GRECIA GRIKO 69 5.000,00 € 2 I.C.S. CORIGLIANO D’OTRANTO, MELPIGNANO, CASTRIGNANO DEI GRECI FONE’, SIMAIA, AKONE’, LOJA STIN GRECIA SALENTINA – SUONI, SEGNI, IMMAGINI, PAROLE NELLA GRECIA SALENTINA GRIKO 73 15.671,50 € 3 I.I.S.S. MARTANO “S. TRINCHESE” DALLA CULTURA CONTADINA E POPOLARE DELLA GRECÌA AI TARANTERS NEL MONDO AL CINEMA GRIKO 68 8.300,00 € 4 I.C.S. “A. CASALINI” SAN MARZANO DI S.G. GENTE @RBËRESH – MEMORIA DI UOMINI E DONNE ARBERESCHE 70 18.402,80 €

Graduatoria “Fondazioni, Associazioni Culturali, Testate giornalistiche”

N SOGGETTO PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO COMUNITA’ STORICO LINGUISTICA PUNTI CONTRIBUTO CONCESSO 1 GHETONIA QUATTRO PASSI NEL TEMPO. DALLA STORIA ALLE STORIE E RITORNO GRIKO 72 3.000,00 € 2 IL DADO GIRA COOP.SOC. UNA PAROLA TIRA L’ALTRA III ED. GRIKO 68 3.800,00 € 3 KALIMERITI Gratse ena lô – Scrivi una parola GRIKO 66 4.300,00 € 4 MANA GRIKA A.P.S. LITRÀTTO – Memorie fotografiche dalla Grecìa Salentina GRIKO 75 2.900,00 € 5 ZOOM ETS LUSTRO CE SCOTINO’ – CHIARO E SCURO GRIKO 73 5.200,00 € 6 QUENDRA E STUDIMEVE TE TRADITAVE ARBERESHE SKANDER LA LINGUA CHE UNISCE VIII EDIZIONE ARBERESCHE 74 4.800,00 € 7 ATTIVAMENTE INSIEME DETTI E PROVERBI: 365 GIORNI A CELLE DI SAN VITO FRANCO-PROVENZALE 85 800,00 € 8 GJAKU I SHPRISHUR Lingua e Cultura arbëreshe tra passato e futuro ARBERESCHE 68 7.900,00 € 9 ART&LAB LU MBROIA GLOSSA CE KARDIA III ED. – IL CORO GRIKO GRIKO 73 3.200,00 € 10 ORCHESTRA SPARAGNINA O SIMEGNA TI KARDIA – I SUONI DEL CUORE GRIKO 71 3.800,00 € 11 SUD ETHNIC APS GRIKO, CANTI E TRADIZIONI GRIKO 70 1.700,00 € 12 CORALE NUOVA PROVENZA CUMME UN SUAJEME LUNTANE III ED. – COME UN SOGNO LONTANO FRANCO-PROVENZALE 72 1.500,00 € 13 GAGLIARDA Asd Rievocazione storica dell’Editto di Re Carlo I D’Angiò dell’8 luglio 1269 FRANCO-PROVENZALE 77 4.300,00 € 14 PIGRECO SALENTO MARTANIERE II ED. GRIKO 68 3.800,00 € 15 LA NOTTE DELLA TARANTA ALBERI DI CANTO 2024 – III ED. GRIKO 70 4.900,00 € 16 DONNE ARBERESHE TELENOVELA ARBERESHE 3° PUNTATA ARBERESCHE 73 4.200,00 € 17 GRUPPO FOLKLORISTICO KATUNDI NE ZEMBRA IKU – CORRI ARBERESCHE 66 1.000,00 € 18 PROLOCO SAN MARZANO DI S. GIUSEPPE TE KLAJT TE VDEKURETI – IL PIANTO DEL DEFUNTO ARBERESCHE 74 3.900,00 € 19 ESTERNO NOTTE ETS TRIAKOSCIASCINTA 360° GRIKO 76 3.400,00 € 20 FESTA DE LU FOCU KUSE NA SU PO – SENTI TI DEVO DIRE GRIKO 72 2.000,00 € 21 IN PUNTA DI TACCO CANTI DEI KUFIARI GRIKO 72 1.200,00 € 22 PROLOCO ZOLLINO KALO’ BAMBINUDDHI II ED. GRIKO 75 3.900,00 € 23 ISTITUTO CARPITELLA MELPIGNANO E GLOSSAMA E FONI’ – LA NOSTRA LINGUA È VOCE GRIKO 68 4.800,00 € 24 CORTE GRANDE CUNTI KUNDÌ (Fiabe brevi) Anno 2023 GRIKO 70 4.325,70 €

RISORSE IDRICHE

La Giunta ha stanziato, nell’ambito del Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020, l’importo complessivo di 10.932.122 euro, per finanziare la realizzazione di questi interventi: “Utilizzo dei reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della riserva di Torre Guaceto” per l’importo di 8.932.122 euro – soggetto beneficiario: Consorzio di Gestione Torre Guaceto; “Ripristino funzionale dell’impianto di affinamento di Barletta” per l’importo di 2.000.000 euro – soggetto beneficiario: Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, ora Consorzio per la Bonifica Centro Sud Puglia.

SANITA’

La Giunta ha approvato il Documento Programmatico “INTERVENTI PER ACCORDO INTEGRATIVO EX ART. 20 L.N. 67/1988 – VERSIONE MAGGIO 2024” . Con il documento si approva la proposta regionale di programma di investimenti per la riqualificazione del “MONOBLOCCO” del Policlinico Riuniti di Foggia.

ENERGIA

Prosegue il percorso delle comunità energetiche: la Giunta ha espresso indirizzo favorevole all’avvio di una sperimentazione sul territorio pugliese per la creazione di Comunità energetiche rinnovabili, individuando le ARCA che operano sul territorio regionale quali soggetti destinatari in ragione degli obiettivi di promozione della integrazione e della coesione sociale. La Giunta ha così autorizzato il finanziamento di cinquantamila euro per l’ A.R.C.A. Nord Salento, quale referente dell’Associazione B.R.E.C. “Brun Rete Energetica Comune”, per i soli costi immateriali finalizzati alle attività di quest’ultima e sostenuti per l’avvio e la costituzione della Comunità Energetica di Brindisi quale progetto pilota di Comunità Energetica Rinnovabile a forte valenza sociale e territoriale e di contrasto alla povertà energetica.

MOBILITA’

La Giunta ha autorizzato una variazione al Bilancio regionale 2024 e pluriennale 2024/2026, al fine di assicurare il finanziamento pari a € 43.941.250,00 in favore di Trenitalia S.p.A. per l’acquisto di n. 4 treni. Fornitura in realtà già acquistata dalla società entro il termine del 31/12/2022 previsto per il conseguimento dell’O.G.V., ma costata più di quanto previsto nel piano di investimento allegato alla Convenzione del 04/06/2020 tra MIT e Regione Puglia, così come aggiornato dall’Atto aggiuntivo del 25/01/2022. Motivo per cui si è reso necessario rimodulare la spesa in un nuovo Piano di investimento approvato dal MIT con l’Atto Aggiuntivo n. 2 del 16/02/2023 e autorizzarla con una variazione di bilancio.