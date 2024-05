Piano delle Fosse ridotto a merdaio”. Lo afferma l’ex sindaco di Cerignola, Franco Metta in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Nel mirino l’ormai ex assessora alla Cultura, Rossella Bruno dimessasi di recente: “Il congedo di Rossella Bruno, che ha lasciato tracce indistruttibili del suo passaggio in amministrazione, ovvero il nulla assoluto – dice Metta -, non vorrei che venisse troppo rapidamente dimenticato. Questa la ragione per cui ho pensato di fare alla assessoressa uscente e mai più rientrante, per nostra fortuna, un regalo di addio che condivido con voi. Si tratta di un video, di appena un minuto, che segue le mie parole.

Vi prego di guardarlo lontano dai pasti perché è la testimonianza di come con questa assessoressa alla cultura, il luogo istituzionalmente, storicamente, culturalmente più importante di Cerignola sia ridotto ad un merdaio. Questo è il simbolo del passaggio della assessoressa Bruno!”.

Nel filmato si nota una distesa di escrementi a Piano delle Fosse, simbolo della città oltre che uno dei “luoghi del cuore” della provincia di Foggia indicato in passato dal Fai, Fondo Ambiente Italiano.

Lo riporta L’immediato.it