In seguito all’attività di indagine, nella giornata di sabato 4 maggio, 8 agenti in borghese, 2 motociclisti, e due auto d’istituto, hanno proceduto all’operazione, che ha portato all’arresto del soggetto già attenzionato e a numerose perquisizioni. “Sono orgogliosa di queste donne e di questi uomini: stiamo cambiando totalmente il paradigma del giudizio dei cittadini nei confronti della Polizia Locale: vogliamo che il nostro corpo diventi il punto di riferimento per eccellenza per i cittadini in difficoltà, mostrando vicinanza soprattutto in quei luoghi che sono dei simboli per la nostra comunità: la villa comunale, i nostri parchi, in cui passare momenti di serenità, con un’aggregazione positiva”. Dichiara l’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella.