Ventidue sindaci dei Monti Dauni e quattordici colleghi della provincia di Benevento, in riferimento all’ordinanza del 22 aprile con la quale Anas dispone la chiusura della galleria ‘Passo del Lupo’ dal 7 maggio al 3 agosto e dal 9 settembre al 30 novembre prossimi, chiedono al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, all’Anas e al Prefetto di Foggia, di convocare un tavolo tecnico per concordare un nuovo cronoprogramma compatibile con le esigenze del territorio innanzi riferite, anche al fine di individuare percorsi alternativi, esistenti e da allestire all’uso, a ridosso della galleria, da destinarsi al transito dei mezzi agricoli e del traffico veicolare leggero.

In premessa comprendono l’esigenza di continuare i lavori avviati al fine di completare le lavorazioni improcrastinabili ed indispensabili alla messa in sicurezza della galleria e apprezzano l’impegno assunto da Anas di procedere con lavorazioni su due turni per complessive venti ore di lavoro al giorno per sette giorni a settimana, al fine di ridurre in modo significativo i tempi delle lavorazioni.

“Sfuggono i motivi e le ragioni poste alla base della individuazione dei periodi di chiusura che si rivelano fortemente penalizzanti. Si fa fatica a comprendere il procrastinarsi di dette lavorazioni, la frequente diluizione dei vari crono-programmi e di conseguenza, il mancato rispetto dei tempi stabiliti.

Ogni volta abbiamo comunicato ai nostri concittadini i tempi di chiusura e di riapertura, a volte disattesi. Quotidianamente, da tempo, cerchiamo di sedare gli animi di comunità esasperate, di lavoratori pendolari a dir poco arrabbiati e di imprese economicamente messe a dura prova. In un territorio che vive principalmente di agricoltura, la chiusura nel periodo di maggiori spostamenti necessari per completare il ciclo produttivo, le lavorazioni colturali, rappresenta una grave limitazione.

