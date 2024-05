E’ iniziato da Torremaggiore il tour foggiano del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Nel centro dell’Alto Tavoliere ha tenuto una conferenza stampa per parlare di elezioni amministrative ed europee, ma si è soffermato anche sui temi attuali della politica regionale, come la mozione di sfiducia al presidente della Puglia, Michele Emiliano, presentata dal centrodestra e in discussione martedì prossimo.

“Il M5S non si presterà mai a iniziative strumentali delle destre dalle quali non prendiamo nessuna lezione di legalità. Abbiamo presentato a Emiliano un patto per la legalità, una proposta di legge per istituire un nucleo ispettivo che possa prevenire il malaffare. Ed è su questo che è incentrato il nostro dialogo con il presidente. Quello che fa il centrodestra non ci interessa. Ci sono diverse situazioni dove il centrodestra ha mostrato assoluta indifferenza per lo scambio politico mafioso, per l’infiltrazione della corruzione nelle amministrazioni locali”. Altra bordata al ministro Fitto. “Non difende affatto il Sud”.

In Capitanata anche per tirare la volata a Mario Furore, uno dei pochi candidati fortemente voluti da Conte. “Furore furoreggia, ha lavorato benissimo e l’ho voluto segnalare nella lista privilegiata dei candidati”. Il dialogo con il Pd? “Indubbiamente in alcuni casi è molto complicato. Quando ci sono contesti inquinati dal malaffare, noi non ci siamo: amici come prima”.

Lo riporta L’immediato.net

Guarda video su L’immediato.net