Crollo del mercato immobiliare nel Quartiere Ferrovia. "I numeri sono preoccupanti"

I numeri parlano chiaro e sono un riflesso della realtà del Quartiere Ferrovia, caratterizzata da degrado e criminalità che vi regnano incontrastati da anni. Sono ben lontani i tempi in cui le case del salotto della “Foggia bene” valevano oltre i 2.000 €/mq. I valori ufficiali provenienti dalla consultazione dei valori immobiliari dichiarati dell’Agenzia delle Entrate successivi agli atti stipulati dal 1° gennaio 2019 – quindi già ben oltre la crisi del quartiere Ferrovia – sono gravemente preoccupanti e lanciano un grido d’allarme che non può essere ignorato ulteriormente.

Osservando l’andamento delle vendite dal 2019 ad oggi, il grafico evidenzia l’andamento reale dei prezzi delle case. Negli ultimi cinque anni il mercato immobiliare del Quartiere Ferrovia – pur avendo avuto un andamento fluttuante legato alla situazione post-pandemia – è crollato a picco: nel 2019 una casa in zona valeva circa 840 €/mq mentre attualmente si attesta in media poco sopra i 600 €/mq.

Dall’estate 2023 il valore degli immobili è in netto decremento. Numeri angoscianti, se paragonati al resto di Foggia: in città le case oggi valgono 1.071 €/mq, praticamente quasi il doppio rispetto a quelle del quartiere Ferrovia. In Italia invece, ad oggi, le case vengono vendute a 1.848 €/mq. Il record negativo risale a dicembre 2023, quando nel quartiere Ferrovia è stata venduta una casa di 115 metri quadri a soli 30.000 euro, ovvero a circa 261 €/mq.

La situazione diventa ancora più critica considerando il cuore del degrado della zona ovvero il quadrilatero di via Podgora (confinato da via Montegrappa, viale XXIV Maggio, via Isonzo e via Trieste). I dati delle vendite ufficiali dell’Agenzia delle Entrate evidenziano un trend ancora più preoccupante rispetto a quello del quartiere Ferrovia nel suo complesso, in declino esponenziale da marzo 2023. Basti pensare che nel novembre 2023 è stato venduto un immobile di 135 metri quadri a soli 46.000 euro ovvero a circa 341 €/mq, praticamente 270 €/mq in meno rispetto alla media odierna del quartiere Ferrovia e 730 €/mq in meno rispetto al resto di Foggia. Un caso molto particolare, che però fa riflettere.