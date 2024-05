Empoli. Al canto di “difendiamola questa Serie A”, è iniziato un match che doveva essere decisivo ma si è limitato a riconfermare una parità che agli occhi di tanti è sembrata modo di non perdere punteggio. Si è conclusa con 0-0 la partita Empoli-Frosinone al Castellani Computer Gross Arena.

Nessuna rete e poche emozioni in questo confronto.

Le due figure che avrebbero dovuto spiccare e cambiare le sorti, rispettivamente Soulè del Frosinone e Cambiaghi dell’Empoli, sono riuscite ad esprimersi in modo incisivo solo per una manciata di minuti a testa. Tuttavia, i mister Di Francesco e Nicola in conferenza stampa si dicono soddisfatti delle prestazioni delle loro squadre e certi che saranno protagonisti fino alla fine per la lotta salvezza.

Le parole di Mister Eusebio Di Francesco del Frosinone in conferenza stampa

“Abbiamo avuto l’impressione di avere di fronte due squadre che hanno preferito pareggiare che rischiare di perdere. È così?”

“Non posso confermare, abbiamo provato a vincere fino alla fine, ma quando non va, in un match ad alta tensione come questo, alla fine è meglio non perdere. Tra i nostri punti a favore abbiamo dato continuità ai clean sheet.”

“Mister, lei non si lamenta mai, non le chiederò delucidazioni sul fallo di mano, ma sa come funziona la Var? Ce lo può spiegare?”

“Il fallo di mano è difficile da definire, a volte è ad interpretazione… Posso dire con certezza che se uno va a terra e tocca col braccio in appoggio non può essere rigore. Gyasi non ha fatto un movimento per andare a cercare la palla, allargando il braccio ha aumentato il volume del corpo.”

“Aspetti positivi di questa gara che possono essere di insegnamento per la prossima?”

“Ci prepariamo alla grande, abbiamo fame di punti, come il Sassuolo ieri anche noi. Dobbiamo migliorare la qualità. I miei ragazzi sono anche poco abituati a questa temperatura di gioco. È stata una partita sentitissima. Peccato non aver regalato ai tantissimi presenti oggi allo stadio una vittoria, ma la squadra c’è. Ringrazio i tifosi per il sostegno.”

“Perché il cambio di Romagnoli?”

“Romagnoli è uscito per un problema fisico, un fastidio muscolare. Sono stato costretto al cambio.”

“Questa è la terza partita consecutiva senza prendere goal…”

“Non è cambiata la mentalità di questa squadra, c’è maggiore attenzione a difendere. Prima facevamo divertire di più, ma prendevamo troppi goal.”

“La prestazione di Soulé, sparito dal campo dopo i primi buoni 10 minuti?”

Soulè non ha avuto continuità nella partita, ma è stato determinante. È giovane ed esuberante, ipercinetico, ma si fa fatica a toglierlo.

Le parole di mister Davide Nicola dell’Empoli in conferenza stampa

“Dal punto di vista tattico e emotivo è uscita la partita che ti aspettavi?”

“Dipende, abbiamo affrontato una partita dall’alto coefficiente emotivo, sono estremamente orgoglioso dei ragazzi, siamo cresciuti, fisicamente stiamo bene. Sono partite con molti duelli, conquista di spazi in avanti, c’è da aspettarselo. Loro hanno 2-3 giocatori di qualità come Soulè. L’occasione di Ciccio seppur in fuorigioco è nata e cresciuta. È un giocatore che riesce a fare 96 minuti, ha lavorato bene. Caputo sta crescendo in qualità. Ad oggi non stiamo male, siamo convinti che abbiamo grandi possibilità.”

“Perché Zurkowski è partito dalla panchina?”

“Zurkowski ha un problema fisico, ma è un professionista esemplare, i sovraccarichi della partita lo portano a non avere continuità.”

“Fazzini è cresciuto molto, è un giocatore di qualità, può comunque dare di più?”

“Fazzini sta migliorando sempre di più. In allenamento abbiamo provato anche un’alternativa, ma non siamo riusciti ad applicarla in campo. Ci stavano mettendo in difficoltà perché dietro uscivamo con tempi sbagliati e qualche manovra l’abbiamo subita.”

“Il punto di oggi la soddisfa?”

“Io non sono mai contento, ma sono soddisfatto della gestione della qualità di questa partita. Io oggi ho visto la giusta attenzione ad un avversario dalle buone doti e lotta per qualcosa di importante. Credo che i ragazzi siano soddisfatti. Solleciterei sempre a non dimenticare che questi giovani stanno facendo una rincorsa importante.”

“Partendo dal grande lavoro che state facendo, in questa gara, c’è qualcosa che è mancato?”

“Io credo che oggi la partita sia stata uno spartito, senza mezzi termini nei primi 20 minuti avremmo potuto avere tempi di uscita più precisi. Nel momento in cui troviamo squadre che giocano di più, anche noi giochiamo meglio.”

“Parliamo di CONSAPEVOLEZZA. Si può dire che l’Empoli ha gestito una fase interessante della partita, pur sapendo che in passato alcune partite siano state compromesse per disattenzione?”

“Su questo aspetto in certe partite siamo un po’ meno liberi, ma ogni squadra ha uno stato di forma che è importante che non viva di picchi, molto molto bene o molto molto male. Mi aspetto questi ultimi 270 minuti tanto emozionanti, con squadre forti, ma anche squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo. La speranza è che tutto vada come ce lo aspettiamo.”

“Non crede che da entrambe le parti siamo mancato un risolutore?”

“Non credo che manchi, ma che semplicemente a volte non si arrivi alla risoluzione. Non hai il giocatore che in ogni situazione sappia risolvere la partita, ma con il gioco di squadra puoi essere competitivo anche contro realtà molto più importanti. Doppiamo lavorare negli ultimi 25 metri quando ci sono più spazi, dribbling, penetrazione su 1-2. Su questo le capacità individuali vengono fuori.”

“Come le è sembrata la prestazione di Cambiaghi? Avrebbe potuto fare di più? È sembrato un po’ pigro nella prima parte di gara…”

“PIGRIZIA? Lui è uno che sia in allenamento che in partita si spende sempre molto, non è pigrizia ma ci sono alcuni giocatori che stanno tirando la carretta sempre. Oggi è stato il primo cardio che abbiamo subito. Non abbiamo giocato in queste condizioni neanche a Lecce. Non è riuscito ad accendersi e creare situazioni importanti, ma fa sempre ciò che serve alla squadra.”

Le parole di Giuseppe Pezzella dell’Empoli

“Cosa porta a casa l’Empoli?”

“È stata una partita molto sentita, portiamo a casa la solidità difensiva. Ci mancano tre partite dove dobbiamo fare il massimo.”

“C’è stata paura di perderla questa gara?”

“Sono partite in cui se non puoi vincere non devi perdere. Penso che ogni punto sia guadagnato, ogni punto può essere importante, nessun punto può considerarsi perso.”

“Nel primo tempo hai avuto qualche difficoltà?”

“Loro giocavano molto di prima e mi hanno messo in difficoltà.”

“Cosa deve e non deve fare l’Empoli in questo momento?”

“Non deve perdere compattezza e spirito di sacrificio. Dobbiamo essere timorosi e pensare alle altre squadre.”