Deve scontare una pena di 6 mesi e 10 giorni di reclusione, ma se ne va a zonzo nel ‘Quartiere Ferrovia’. Ed è proprio qui che la polizia ha rintracciato e arrestato un 38enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, gli agenti della ‘Volante’ – durante le ormai consuete attività di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati e illegalità varie nella zona – ha proceduto al controllo di un soggetto, a carico del quale è emerso un decreto di carcerazione pendente, per l’espiazione della pena definitiva di 6 mesi e 10 giorni di reclusione in relazione ai reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesione personale aggravata. Per questo motivo, il 38enne è stato arrestato e, al termine degli atti di rito, associato presso la Casa Circondariale di Foggia.

Lo riporta Foggiatoday.it