Nella polemica nazionale sullo stop al fotovoltaico sui terreni agricoli, si assiste alla chiamata alle armi delle categorie di settore che, come per l’eolico, per anni hanno beneficiato di incentivi, sussidi, agevolazioni, deregolamentazioni…. ottenendo il far west che ha cancellato le aspettative di pianificazione dei territori al Sud. Una reazione ovvia, quindi, di chi ha le “mani nella marmellata” di tali interessi.

Più che comprensibile ma si tratta di “interessi particolari” e come tali non devono prevalere nel bilanciamento delle valutazioni con gli interessi collettivi, da parte della politica e di amministrazioni deputati al governo del territorio. Tristemente, è sempre accaduto il contrario! Spicca la reazione del coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili), che paventa conseguenze allarmistiche di uno stop di tali impianti.

“Sono censurabili – afferma Enzo Cripezzi della LIPU pugliese – le affermazioni di FREE secondo cui gli obiettivi energetici al 2030 sarebbero compromessi, visto che le alternative calcolate da ISPRA (fotovoltaico sulle superfici già edificate o compromesse) smentiscono senza appello questi allarmismi gratuiti. Non abbiamo bisogno di umiliare ulteriori aree rurali ! Ma decisamente gravi sono le giustificazioni addotte sulla compatibilità territoriale di tali opere perché consumerebbero meno dell’1% di territorio agricolo“.

In realtà – contestano dalla LIPU pugliese – il fotovoltaico si sta concentrando sistematicamente sulla stessa tipologia di aree agricole e pastorali la cui estesa omogeneità viene compromessa su vastissima scala con un effetto “morbillo” : in valore assoluto il consumo di suolo appare limitato ma, considerando la parcellizzazione su enormi territori, questi vengono degradati pesantemente nella loro interezza, perdendo le peculiarità di habitat faunistici e di paesaggi rurali. Nei fatti, una industrializzazione surrettizia. Il colabrodo di grandi aree pugliesi, e in genere del Sud, ne sono testimonianza inconfutabile.

Inoltre, questo inutile degrado SI AGGIUNGE (!) a quello di tante altre opere e impianti in aree agricole, ironia della sorte in buona parte correlati all’energia “”pulita”” e anch’essi imposti con la logica degli espropri: grandi stazioni elettriche, piantagioni eoliche, piste, elettrodotti.

Piuttosto – concludono dalla LIPU pugliese – è da stigmatizzare ciò che viene gravemente minimizzato: l’agrivoltaico è perfino peggiore del fotovoltaico, un grimaldello per far ingoiare il fotovoltaico sui terreni agricoli con la scusa di una presunta compatibilità decisa a tavolino. In realtà si tratta di impianti più impattanti che andrebbero anch’essi assoggettati a limitazioni: decine, centinaia di ettari con pannelli sollevati dal suolo attraverso strutture ancor più invasive, quasi sempre peggiorando gli assetti colturali, trasformando le aree aperte cerealicole – funzionali a specie faunistiche tipiche di grandi spazi liberi e importantissime per gli ecosistemi, come i rapaci – in aree “chiuse” e occupate da manufatti elevati e relative colture intensive, con ripercussioni inevitabili sulla biodiversità.