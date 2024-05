"Il nostro orgoglio". Ecco i finisher del Triathlon Manfredonia Asd del 70.3 Ironmanitaly Jesolo 2024

Nella sfida epica del 70.3 Ironman Italy a Jesolo del 2024, il tappeto rosso della finish line ha accolto eroi e vittorie. L’emozione della partenza è stata solo il preludio a un’esperienza unica, dove ogni partecipante ha assaporato il gusto del successo e la fatica dell’impegno. E tra i protagonisti di questa indimenticabile competizione, spiccano i finisher, veri e propri esempi di resilienza e determinazione.

Il team Triathlon Manfredonia Asd ha brillato con orgoglio, incitando e celebrando ogni atleta che ha attraversato quel traguardo tanto agognato. Tra i neofiti che hanno debuttato con coraggio nel 70.3, Natale Tarantini, Claudio Cagnin, Silvio Nardini, Rosy Grazzini e Michele Prencipe hanno dimostrato che la passione e la volontà possono superare qualsiasi ostacolo.

Ma l’impresa non è stata solo per i debuttanti. Carlo Ferrazzano ha conquistato un personale invidiabile sulla distanza, dimostrando che la costanza e l’allenamento portano risultati tangibili. E non possiamo non menzionare l’eroismo di Valerio Di Mauro, che nonostante una caduta durante la prova in bicicletta, ha trovato la forza di rialzarsi e completare la gara con un tempo straordinario di 4 ore e 30 minuti. La sua resilienza è stata un’ispirazione per tutti i presenti, dimostrando che la vera grandezza risiede nella capacità di superare le avversità.

“I limiti sono fatti per essere superati”, recita il motto degli Ironman, e questi atleti ne sono la personificazione. Il loro impegno, la loro dedizione e la loro passione sono un faro per chiunque cerchi di superare se stesso. Sono l’orgoglio e la forza della comunità sportiva, e il loro esempio continuerà a ispirare generazioni di atleti.

Con un cuore gonfio di gratitudine, rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e a coloro che li hanno sostenuti lungo questo percorso epico. Ora, mente, cuore e gambe sono pronti per affrontare la prossima sfida e superare nuovi limiti. Perché nell’universo degli Ironman, la vera vittoria è quella contro se stessi.

