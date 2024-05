Bari. La Commissione bilancio e programmazione ha approvato a maggioranza il disegno di legge, che con un maxiemendamento ha assorbito altri sei provvedimenti contenenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un totale di 63.527,04 euro.

La seduta della Commissione ha riguardato, per la maggio parte della durata, l’aggiornamento sullo stato dell’arte dei lavori per la realizzazione di nuovi ospedali e centri sanitari specializzati.

Ospedale del Nord Barese

È stato fatto il punto sullo stato di attuazione della programmazione finanziaria del progetto per l’edilizia ospedaliera dell’Ospedale del Nord Barese, con l’ascolto dei dirigente delle ASL BT e BA e dei dirigenti regionali del Dipartimento salute. Dalle due ASL è emerso che lo scorso 15 aprile il Piano clinico gestionale è stato completato ed è stata inviata la richiesta al Dipartimento salute di esprimere il relativo parere, che però ancora non è stato rilasciato.

I dirigenti regionali invece hanno fatto sapere che oggi pomeriggio ci sarà l’incontro con i direttori generali dell’ASL BT e BA per verificare le situazioni di condivisione, in considerazione delle ricadute a titolo di competenza su entrambi le Aziende sanitarie locali. È stato ricordato che l’accordo di programma su cui si fa riferimento per le risorse da utilizzare è stato notificato il 27 luglio 2023, data da cui decorrono trenta mesi ai fini della scadenza come termine massimo per l’aggiudicazione e messa in opera dei lavori per la realizzazione. Da una stima dei tempi non si dovrebbe andare oltre il mese di gennaio 2026. L’auspicio è che venga rilasciato quanto prima il parere favorevole alla Asl e che oggi sarà presa visione del Piano clinico gestionale per poter aggiornarsi tra sessanta giorni, altrimenti il punto sarà iscritto nell’ordine dei lavori della seduta di lunedì prossimo.

Centro regionale per le malattie neuromuscolari

Rinviata a lunedì prossimo l’audizione del Responsabile medico di Medicina fisica riabilitativa dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari, sull’avvio del procedimento di progettazione e relativo cronoprogramma del Centro regionale per le malattie neuromuscolari, impossibilitato oggi a partecipare ai lavori.

È stata però ascoltata la rappresentante di InnovaPuglia, la quale ha detto chiaramente che la Società controllata dalla Regione Puglia per la programmazione strategica non ha a disposizione accordi quadro per i servizi di ingegneria. La stessa ha riferito che neanche Consip sia dotata.

Day hospital di onco-ematologia di Brindisi

Rinviato alla prima seduta di giugno l’aggiornamento sulla programmazione dell’intervento del Day hospital di onco-ematologia di Brindisi. Oggi è stata ascoltata la delegata del dirigente della Sezione opere pubbliche, la quale si è impegnata a far sì che il parere sul progetto esecutivo già inviato alla Sezione di competenza, venga rilasciato entro i 30 giorni stabiliti, prima che si formi il silenzio assenzio.

Ospedale di Maglie – Melpignano

Non si è potuta reperire nessuna notizia sullo stato di attuazione della programmazione per l’edilizia ospedaliera dell’Ospedale di Maglie-Melpignano, perché il direttore generale dell’ASL di Lecce ha comunicato alla Commissione con una nota scritta che nulla è immutato rispetto a ciò che è già depositato agli atti della Commissione.

Per il presidente della Commissione la questione adesso è sapere dall’Asl quali sono gli ulteriori passaggi che essi intendono promuovere per realizzare l’opera, considerato il forte rischio che si potrà verificare tra qualche anno nella provincia di Lecce, che è quello di avere solo il “V. Fazzi” di Lecce come unico grande ospedale di secondo livello.

Ospedale di Andria

Per fare il punto sullo stato di attuazione della programmazione finanziaria per l’edilizia ospedaliera e la verifica sull’andamento della spesa dell’ospedale di Andria, sono stati convocati in audizione il sindaco di Andria, il direttore generale dell’ASL BT, il direttore dei lavori e RUP dell’opera da realizzare ed il rappresentante di ASSET.

Il direttore generale dell’Asl BT ha informato la Commissione che il Piano clinico gestionale è stato rivisto, a seguito della necessità di apportare delle modifiche da cui sarebbe scaturito un contenimento dei costi. Pertanto ha confermato che sarà un ospedale di II livello con 400 posti e DEA, confermando nello stesso tempo che ci saranno tutte le stesse discipline previste, ma che, dovendo operare un contenimento dei costi, si è reso necessario ridurre a 12 le sale operatorie, rispetto alle 18 iniziali, e a 5 sale parto al posto delle 6 previste. Sono stati previste anche dei cambiamenti per la diagnostica aumentando il numero dei mammografi. C’è dunque una progettazione che allo stato è in fase di valutazione e che dovrebbe subire una modifica a seguito del nuovo Piano clinico gestionale, con un quadro economico ridotto. È necessario dare seguito ad nuova MexA, perché è funzionale alla autorizzazione del finanziamento, che dovrà essere recuperato con un nuovo accordo di programma, a causa della scadenza del vecchio accordo di programma.

Da parte del RUP è stato comunicato che è stato trasmesso il nuovo Piano Clinico gestionale ai progettisti, rilevando che l’ASL conta di recuperare un po’ di tempo perso nella fase delle verifiche da effettuare, procedendo in parallelo con la progettazione e le verifiche che dovranno essere effettuate da Asset, molte delle quali sono state già effettuate.

Da qui la necessità di stilare un cronoprogramma. Pertanto, secondo quanto stimato dagli intervenuti, tra dieci giorni si dovrebbe procedere con la formalizzazione per la sottoscrizione del contratto di progettazione, da cui decorreranno 90 giorni per chiudere la verifica da parte di Asset per il 75% dell’opera e nei successivi 15 giorni si concluderà con la verifica del restante 25% dell’opera.

Il sindaco di Andria nel consegnare alla Commissione la mozione approvata dal Consiglio comunale nella data del 15 aprile scorso, ha evidenziato che con tale provvedimento è stato impegnato il sindaco, nella qualità di massima autorità sanitaria cittadina, a seguire con la massima determinazione il procedimento amministrativo relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria, a sensibilizzare la Conferenza dei sindaci, la presidenza della Provincia, i consiglieri regionali eletti nella provincia BAT, nonché il comitato per il nuovo ospedale di Andria, affinché si giunga, come in passato, alla unanime consapevolezza della urgenza di salvaguardare le prerogative di tutte le comunità della provincia, anche attraverso la verifica della coerenza e aderenza del Piano clinico gestionale alle esigenze dei cittadini; ad ottenere, finalmente le tempistiche reali che la Regione e la Asl dovranno rispettare e a rendicontare tempestivamente, al Consiglio comunale gli esiti delle attività. Da parte del sindaco sono state evidenziate anche le criticità esistenti in merito all’accessibilità alla nuova struttura ospedaliera.

Monoblocco dell’Ospedale Riuniti di Foggia

Dall’aggiornamento svolto sulla verifica della spesa del monoblocco dell’Ospedale Riuniti di Foggia è emerso che dal 25 marzo è pronto il progetto esecutivo e che a sua volta è stato già verificato e validato, la cui gara però non può essere pubblicata nelle more del perfezionamento degli atti per il finanziamento, per il quale sarà presentata la nuova MexA del quadro economico aggiornato per un importo di 71 milioni di euro. Se non si dovesse perfezionare l’accordo nei prossimi 15 giorni, tornerà in Commissione per ulteriori verifiche.