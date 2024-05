Foggia, 06 Maggio 2024 – Nuove offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia sul sito “Lavoro per te – Regione Puglia”: 138 posti da coprire cui si sommano le scorse vacancies ancora attive.

Il numero più alto di professionisti ricercati si attesta nel settore del turismo e della ristorazione (123): camerieri, addetti alle pulizie, aiuto cuochi, cuochi, baristi, animatori, banconisti sono richiesti sia per le città del Gargano che per altre località turistiche della provincia e non. Negli altri settori gli annunci di lavoro riguardano la ricerca di: elettricista a Foggia, responsabile minimarket a Peschici e Vieste, addetto alle vendite a Stornara, banconisti, meccatronico, aiuto panettiere, aiuto pizzaiolo a Manfredonia, meccanici di veicoli industriali a San Severo, impiegato amministrativo a Foggia.

Non mancano richieste di personale per aziende fuori provincia e/o regione: informatico a Trinitapoli, manutentore ascensorista a Vasto, operai di produzione macchine CNC a Pordenone, operatori socio sanitari a Padova.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail indicato nei dettagli dell’annuncio o accedendo al portale “Lavoro per te” tramite SPID. Per il Collocamento mirato (art.1 L.68/99 – disabili) è disponibile un nuovo annuncio di lavoro: addetti alle pulizie su Foggia. Per candidarsi è necessario compilare il modulo disponibile sul portale Sintesi Foggia.

Nel report completo (consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/32pr64mb) sono riportate, inoltre, le offerte di lavoro della rete EURES per i Paesi esteri. Tutte le opportunità sono consultabili anche nell’apposito sito eures.europa.eu o sulla pagina dedicata di Sistema Puglia.

Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”: https://tinyurl.com/mzw7yefw. Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia (contatti: http://tinyurl.com/5n6jnkv5).