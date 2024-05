Il mare occupa il 70% della superficie terrestre, le sue risorse hanno alimentato miliardi di persone nel corso della storia. Il mare è linfa vitale per il Pianeta, fornisce la metà dell’ossigeno che respiriamo, assorbe buona parte dell’anidride carbonica in eccesso, regola il clima mondiale. Ancora oggi il mare rappresenta una fonte di lavoro e sostentamento per più di 4.3 miliardi di persone.

Nel nostro territorio, le attività legate al mare si traducono in occupazione e benessere. Si pensi alla pesca, con l’imponente flotta di pescherecci di Manfredonia. A Cagnano Varano, tra i primi produttori di mitili in Italia. A Vieste, che si conferma nel 2023 capitale pugliese del turismo con quasi due milioni di visitatori.

Adesso si immagini che questo gigante buono (il mare) si ammali. In realtà sta già succedendo e, purtroppo, per mano dell’uomo, a causa dell’inquinamento a cui tutti contribuiamo. Come specie umana, tendiamo a non considerare rilevanti i danni agli ecosistemi, alle risorse del pianeta. In realtà ci riguardano, perché in natura tutto è connesso e prima o poi anche noi ne paghiamo il conto!

E chi meglio di un matematico poteva illustrare i conti in un libro?!? In “20.000 reste sotto i mari”, il docente di matematica e fisica Oscar G.G. Carrara analizza in profondità l’inquinamento dei mari e le relative conseguenze sociali ed economiche, dimostrando che influisce negativamente sulla pesca, sul turismo costiero e sulla salute pubblica.

L’autore, che è anche coordinatore della sezione di Vieste dell’associazione di volontariato “GOL” Giacche Verdi, combina nel testo ricerche scientifiche, studi di casi e interviste a esperti di settore riuscendo a delineare una panoramica completa delle diverse forme di inquinamento marino che hanno origine da plastica, sostanze chimiche, oli e inquinamento acustico.

Domande all’autore

Cosa sono le “reste” e perché il titolo del libro trae spunto da esse?

R: “Le reste o calze sono delle reti tubolari in polipropilene un polimero plastico, di lunghezza compresa tra i 2 e i 5 metri, dove all’interno vengono allevati i mitili. Nel libro ho evidenziato il legame tra questi retini e l’impatto della plastica sull’habitat marino e quindi sulla catena alimentare marina, che è stato il punto di partenza. Infatti, le cozze come altri organismi marini possono inghiottire microplastiche presenti nell’acqua, che poi entrano nella catena alimentare. Quindi questo titolo mi è sembrato il più adatto a rappresentare il fenomeno dell’ inquinamento del pianeta. “

Perché occorre la matematica per descrivere un fenomeno così evidente come l’inquinamento marino?

R:” la matematica fornisce strumenti per creare modelli che rappresentano i processi fisici, chimici e biologici coinvolti nell’inquinamento del mare. Ad esempio, è possibile utilizzare equazioni differenziali per descrivere la dispersione di inquinanti nell’acqua o per simulare l’interazione tra la plastica e gli organismi marini. La raccolta e l’analisi dei dati sull’inquinamento marino richiedono competenze matematiche. La statistica, è fondamentale per elaborare dati di monitoraggio e valutare tendenze nel tempo e nello spazio.”

Il libro illustra anche possibili azioni per invertire l’attuale tendenza all’incremento dell’inquinamento?

R :” Si, c’è un capitolo, il VI, dove si illustrano alcune ricerche scientifiche su alcuni batteri e enzimi che potrebbero degradare la plastica metabolizzandola parzialmente ma tali capacità non sono state studiate in larga scala ed in contesti naturali, poichè gli esperimenti sono stati realizzati in laboratorio. La ricerca in questo campo è ancora in una fase molto precoce e c’è ancora tanto da fare per rendere questi processi economicamente fattibili e scalabili.”

Come acquistare il libro?