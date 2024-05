Foggia. È stata ufficialmente approvata oggi la nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi “Gozzini” nel Comune di Foggia. La Commissione incaricata ha concluso le valutazioni e ha collocato con successo 52 dipendenti, dopo un’ampia partecipazione di 64 aspiranti alla selezione, avviata con il bando pubblicato il 13 marzo 2024.

Con l’approvazione di questa graduatoria, si potrà procedere alla assegnazione degli alloggi, una volta completate le verifiche necessarie e nel rispetto delle disposizioni normative che regolano i beneficiari (personale in servizio nella provincia di Foggia e in possesso dei requisiti richiesti).

Si esprimono ringraziamenti alle varie istituzioni coinvolte, come il Tribunale e la Procura di Foggia, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria e la Capitaneria di Porto, per il supporto fornito nell’azione volta alla regolarizzazione dell’utilizzo degli alloggi, sia tramite iniziative di persuasione che attraverso azioni mirate al recupero degli immobili occupati abusivamente.

Questo sforzo ha già portato al rilascio di un considerevole numero di abitazioni, gran parte delle quali restituite spontaneamente all’A.R.C.A., ente proprietario degli immobili. Ciò ha permesso di completare la graduatoria precedente, pubblicata nel 2021, e di assegnare 43 abitazioni sin dal gennaio scorso.

Inoltre, il recupero di alloggi abusivamente occupati ha consentito di mettere a disposizione altre 8 unità abitative nel Comune di San Severo, grazie a un apposito bando pubblicato il 18 gennaio scorso. Presto sarà possibile riassegnare ulteriori alloggi disponibili nel Comune di Manfredonia, dopo un’apposita procedura.

Sulla base della nuova graduatoria approvata oggi, l’Ufficio competente procederà alla tempestiva riassegnazione degli alloggi disponibili o che lo diventeranno a breve a Foggia, in base alle comunicazioni dell’ente proprietario.

Il numero significativo di richieste di assegnazione degli alloggi conferma l’interesse costante del personale impegnato nella lotta alla criminalità organizzata per ottenere soluzioni abitative adeguate, come previsto dalla legge, come incentivo al loro impiego e trasferimento in provincia di Foggia. Data la costante scarsità di alloggi rispetto alla domanda, si rende necessario continuare gli sforzi per ripristinare la legalità, mantenendo nel contempo le attuali assegnazioni valide, purché i requisiti richiesti siano rispettati (ad esempio, il personale in quiescenza o il coniuge superstite dell’assegnatario entro tre anni dal pensionamento o dal decesso del titolare, il personale riformato, ecc.).