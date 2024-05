Un’armonia naturale: le Quattro Stagioni di Vivaldi risuonano nel Parco Naturale Bosco Incoronata

Foggia. Nell’incantevole scenario del Bosco Incoronata, patrimonio verde inestimabile del Comune di Foggia, un evento musicale senza precedenti ha catturato i cuori degli amanti della musica classica e della bellezza naturale. Le celebri “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi hanno dato vita a un’esperienza sensoriale unica, avvolgendo il pubblico in un abbraccio di suoni e colori, il tutto immerso nella maestosità della natura.

L’evento de I Solisti Terre Federiciane, organizzato da Francesco Strippoli (Consigliere Comunale Delegato al Bosco Incoronata), e con il contributo di Mario De Angelis (responsabile di Daunia Avventura), ha attirato un pubblico diversificato, composto da appassionati di musica, cultori della natura e semplici curiosi desiderosi di vivere un’esperienza indimenticabile. Nel cuore del Bosco Incoronata, tra alberi secolari monumentali e fruscii di foglie, l’orchestra di archi ha dato vita a un concerto magico, guidata dalla sapiente direzione del maestro Luciano Natale.

Le Quattro Stagioni di Vivaldi, capolavoro intramontabile del repertorio barocco, hanno assunto una nuova dimensione all’interno di questo scenario naturale mozzafiato. Dalla freschezza primaverile al calore estivo, dall’atmosfera malinconica dell’autunno al gelo invernale, ogni movimento ha trasportato gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso le meraviglie della natura e le sfumature dell’animo umano.

L’evento non è stato solo un omaggio alla grandezza della musica classica, ma anche un’opportunità per promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale. Il Bosco Incoronata, luogo di rara bellezza e importanza ambientale, storica e religiosa, ha fornito il contesto ideale per unire arte e natura, ispirando riflessioni sulla bellezza del creato e sull’importanza di preservarlo per le generazioni future.

“La musica è l’espressione più alta dell’armonia, e qui nel Bosco Incoronata, ai piedi della secolare Quercia Monumentale, questa armonia trova il suo compimento tra le note di Vivaldi e la bellezza della natura circostante”, ha commentato il consigliere del Movimento 5 Stelle Francesco Strippoli. “Siamo grati di poter offrire ai concittadini un’esperienza così unica e suggestiva, e speriamo che questo evento possa suscitare un rinnovato amore e rispetto per il nostro ambiente naturale. E’ stato fantastico veder partecipare persone che non erano mai state nel Bosco e addirittura turisti accorsi da altri territori. C’è tanta voglia di vivere questo luogo e di sottrarlo al degrado e all’abbandono degli ultimi decenni.”

L’evento si è concluso con il grande entusiasmo da parte del pubblico e il richiamo a futuri eventi che possano continuare a celebrare l’incontro tra arte e natura, portando nuova linfa vitale alla cultura e alla conservazione ambientale.

