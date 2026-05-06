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Home // Manfredonia // Aggressione verbale in Consiglio, per Forza Manfredonia “troppe ombre” sulla vicenda

FORZA MANFREDONIA Aggressione verbale in Consiglio, per Forza Manfredonia “troppe ombre” sulla vicenda

“Un episodio di tale portata – si legge – sarebbe dovuto emergere subito, considerato che il Consiglio comunale è un luogo pubblico, con la presenza di amministratori, stampa e cittadini”

Aggressione verbale in Consiglio, per Forza Manfredonia “troppe ombre” sulla vicenda

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Il movimento Forza Manfredonia interviene sul presunto episodio di aggressione verbale avvenuto durante il Consiglio comunale, esprimendo una posizione articolata tra condanna netta di eventuali offese e richiesta di chiarimenti sulla dinamica dei fatti.

Ti auguro di venire violentata da uno straniero!” è la frase riportata e oggetto della polemica. Il gruppo sottolinea come, qualora tali parole fossero state realmente pronunciate, si tratterebbe di un episodio gravissimo e inaccettabile, incompatibile con qualsiasi forma di confronto civile.

Allo stesso tempo, però, Forza Manfredonia evidenzia la presenza di “troppe ombre” sulla vicenda, a partire dalla mancata segnalazione immediata durante la seduta. “Un episodio di tale portata – si legge – sarebbe dovuto emergere subito, considerato che il Consiglio comunale è un luogo pubblico, con la presenza di amministratori, stampa e cittadini”.

Dubbi vengono sollevati anche sui tempi della comunicazione, arrivata solo dopo 72 ore, un elemento che secondo il movimento farebbe pensare a una riflessione più politica che emotiva. Centrale anche il tema dei filmati: viene chiesta la visione integrale delle registrazioni, citando la presenza della Digos, per chiarire se si sia trattato di un’aggressione unilaterale o di un contesto più ampio di tensione.

Secondo Forza Manfredonia, è necessario comprendere se si sia davanti a un episodio di violenza verbale isolata oppure a una ricostruzione successiva funzionale a spostare il dibattito, in particolare rispetto alle contestazioni politiche sul tema dei richiedenti asilo. Il movimento ribadisce che la difesa della libertà delle donne in politica è un principio imprescindibile, ma invita a non utilizzarlo per evitare il confronto sui temi amministrativi.

Viene inoltre evidenziata un’altra criticità: se i fatti fossero avvenuti nei termini descritti, perché non ci sono state identificazioni immediate o interventi sul momento, nonostante la presenza di forze dell’ordine e strumenti di ripresa?

“Forza Manfredonia” chiede quindi trasparenza e accesso alle immagini, sottolineando che la città ha bisogno di fatti concreti e non di ricostruzioni tardive. “Se i video confermeranno questa versione – si legge – saremo i primi a chiedere sanzioni esemplari. In caso contrario, sarà necessario interrogarsi su eventuali strumentalizzazioni”.

Il movimento conclude invitando tutte le parti a mantenere toni moderati e responsabilità, ribadendo che “la verità non ha bisogno di tre giorni di incubazione” e che solo una ricostruzione chiara potrà restituire fiducia ai cittadini.

2 commenti su "Aggressione verbale in Consiglio, per Forza Manfredonia “troppe ombre” sulla vicenda"

  2. È tutto falso !!!!!!! Nessuno ha utilizzato quella frase nessun cittadino di Manfredonia si è permesso di dire un patto del genere erano pacifisti che stavano lì al Comune per un confronto con i politici. Chi ha inventato una frase del genere e qualche – che secondo me lo pensava l’attività fuori per spostare l’attenzione contro il cittadini di Manfredonia.

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