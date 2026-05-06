Aggressione verbale in Consiglio, per Forza Manfredonia “troppe ombre” sulla vicenda

Il movimento Forza Manfredonia interviene sul presunto episodio di aggressione verbale avvenuto durante il Consiglio comunale, esprimendo una posizione articolata tra condanna netta di eventuali offese e richiesta di chiarimenti sulla dinamica dei fatti.

“Ti auguro di venire violentata da uno straniero!” è la frase riportata e oggetto della polemica. Il gruppo sottolinea come, qualora tali parole fossero state realmente pronunciate, si tratterebbe di un episodio gravissimo e inaccettabile, incompatibile con qualsiasi forma di confronto civile.

Allo stesso tempo, però, Forza Manfredonia evidenzia la presenza di “troppe ombre” sulla vicenda, a partire dalla mancata segnalazione immediata durante la seduta. “Un episodio di tale portata – si legge – sarebbe dovuto emergere subito, considerato che il Consiglio comunale è un luogo pubblico, con la presenza di amministratori, stampa e cittadini”.

Dubbi vengono sollevati anche sui tempi della comunicazione, arrivata solo dopo 72 ore, un elemento che secondo il movimento farebbe pensare a una riflessione più politica che emotiva. Centrale anche il tema dei filmati: viene chiesta la visione integrale delle registrazioni, citando la presenza della Digos, per chiarire se si sia trattato di un’aggressione unilaterale o di un contesto più ampio di tensione.

Secondo Forza Manfredonia, è necessario comprendere se si sia davanti a un episodio di violenza verbale isolata oppure a una ricostruzione successiva funzionale a spostare il dibattito, in particolare rispetto alle contestazioni politiche sul tema dei richiedenti asilo. Il movimento ribadisce che la difesa della libertà delle donne in politica è un principio imprescindibile, ma invita a non utilizzarlo per evitare il confronto sui temi amministrativi.

Viene inoltre evidenziata un’altra criticità: se i fatti fossero avvenuti nei termini descritti, perché non ci sono state identificazioni immediate o interventi sul momento, nonostante la presenza di forze dell’ordine e strumenti di ripresa?

“Forza Manfredonia” chiede quindi trasparenza e accesso alle immagini, sottolineando che la città ha bisogno di fatti concreti e non di ricostruzioni tardive. “Se i video confermeranno questa versione – si legge – saremo i primi a chiedere sanzioni esemplari. In caso contrario, sarà necessario interrogarsi su eventuali strumentalizzazioni”.

Il movimento conclude invitando tutte le parti a mantenere toni moderati e responsabilità, ribadendo che “la verità non ha bisogno di tre giorni di incubazione” e che solo una ricostruzione chiara potrà restituire fiducia ai cittadini.