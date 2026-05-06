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Home // Cronaca // Assolto giovane di Manfredonia: cade l’accusa di porto d’arma, fatto tenue per la minaccia aggravata dall’uso dell’arma

ASSOLUZIONE MANFREDONIA Assolto giovane di Manfredonia: cade l’accusa di porto d’arma, fatto tenue per la minaccia aggravata dall’uso dell’arma

Il Giudice penale ha disposto l’assoluzione per entrambi i capi di imputazione, seppur con formule differenti.

L'avvocato Matteo Ciociola del Foro di Foggia

L'avvocato Matteo Ciociola del Foro di Foggia

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Si è concluso nei giorni scorsi, davanti al Tribunale di Foggia, il processo a carico di un giovane di Manfredonia, Murgo C. P., imputato per minaccia aggravata dall’uso di un’arma e per porto di oggetti atti ad offendere.

Il Giudice penale ha disposto l’assoluzione per entrambi i capi di imputazione, seppur con formule differenti.

La vicenda trae origine da una lite tra due famiglie, scoppiata per il pagamento di alcune bollette relative a un podere situato in località Siponto, dove il padre dell’imputato si trovava agli arresti domiciliari nell’ambito di un diverso e distinto procedimento penale.

Il diverbio, degenerato rapidamente, aveva dato luogo a momenti di forte tensione e a una colluttazione. Allertato dalla madre, il giovane aveva raggiunto il luogo della lite. Qui, secondo quanto ricostruito in aula, si sarebbe trovato di fronte alla persona offesa, che lo invitava energicamente a uscire dal podere per discutere in privato, mantenendo però una mano sotto la maglia.

Temendo la possibile presenza di un’arma, il ragazzo avrebbe preso un coltello da cucina. Secondo l’accusa, in quel frangente avrebbe pronunciato la frase: “Io ti uccido”.

Nel corso del dibattimento, la difesa ha contestato la configurabilità del reato di porto d’arma, sostenendo che il coltello non fosse stato portato “fuori dall’abitazione” nel senso richiesto dalla legge.

In particolare, è emerso che l’eventuale spostamento era avvenuto all’interno della pertinenza dell’immobile, un giardino recintato con presenza di cancelletto d’ingresso, e non in un luogo pubblico.

Sotto il profilo soggettivo, il difensore ha evidenziato come il comportamento del giovane fosse dettato da una situazione di tensione e da una percezione di pericolo, configurando quindi una forma di difesa preventiva più che un intento offensivo.

Quanto all’accusa di minaccia, la persona offesa ha riferito di aver udito la frase incriminata, senza tuttavia riuscire a indicarne con precisione il destinatario né chi avesse effettivamente pronunciato la presunta minaccia.

Al termine della discussione, il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna a sei mesi di reclusione. Di diverso avviso la difesa, rappresentata dall’avvocato Antonello Rosa, che, dopo ampia e articolata discussione, aveva sollecitato l’assoluzione piena.

Con sentenza del 4 maggio 2026, il Giudice ha assolto l’imputato dal reato di porto di arma perché “il fatto non sussiste”. Per quanto riguarda invece la minaccia aggravata, è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto, escludendo così la punibilità.

Il procedimento si chiude dunque senza condanne, con il riconoscimento, da parte del Tribunale, della limitata rilevanza penale della condotta contestata.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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