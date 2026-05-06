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DROGA BARI Bari, inseguimento sulla SS100: maxi-sequestro di droga, tre arresti

All’interno del veicolo è stato scoperto un primo quantitativo di 1,8 chilogrammi di hashish, suddiviso in panetti e nascosto in un vano

Bari, inseguimento sulla SS100: maxi-sequestro di droga, tre arresti

Bari, inseguimento sulla SS100: maxi-sequestro di droga, tre arresti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Bari // Cronaca //

Un controllo stradale sulla strada statale 100 di Bari si è trasformato in una vasta operazione antidroga che ha portato all’arresto in flagranza di tre persone e al sequestro di oltre 40 chilogrammi di hashish e ingenti somme di denaro.

L’intervento è stato eseguito nella serata del 27 aprile dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari, che hanno fermato un’auto che viaggiava a elevata velocità lungo la statale. A bordo si trovavano un uomo di 53 anni e due donne di 41 e 60 anni, tutti accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fermo restando il principio di presunzione di innocenza.

Durante il controllo, l’atteggiamento nervoso degli occupanti ha spinto i militari ad approfondire l’ispezione. All’interno del veicolo è stato scoperto un primo quantitativo di 1,8 chilogrammi di hashish, suddiviso in panetti e nascosto in un vano ricavato nel cruscotto, insieme a circa 1.000 euro in contanti.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di estendere il quadro investigativo: in un’abitazione sono stati rinvenuti quasi 40 chilogrammi di hashish, occultati anche all’interno di una lavastoviglie e nei mobili della cucina, oltre a 12.500 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e una macchina per il sottovuoto.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Bari, mentre le due donne sono state poste agli arresti domiciliari.

Gli inquirenti ricordano che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno contraddittorio tra le parti.

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