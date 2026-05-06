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Home // Bari // Bari, Satriano alla vigilia di San Nicola: “Criminali, la città non vi appartiene”

SATRIANO SAN NICOLA Bari, Satriano alla vigilia di San Nicola: “Criminali, la città non vi appartiene”

Il riferimento è al clima di tensione seguito alle ultime sparatorie e agli omicidi di Raffaele Capriati, avvenuto nel 2024, e di Filippo Scavo, ucciso lo scorso 19 aprile

San Nicola: a Bari il corteo storico tra musica e tradizione

Corteo Storico San Nicola a Bari - Fonte Immagine: bari.repubblica.it - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Bari // Cronaca //

Alla vigilia dei festeggiamenti in onore di San Nicola, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, rivolge alla città un messaggio forte contro la criminalità organizzata.

“Ai criminali diciamo con fermezza: Bari non vi appartiene. Bari è di quanti amano e si identificano in San Nicola”, afferma il presule, richiamando la comunità a non cedere alla paura dopo i recenti episodi di violenza legati allo scontro tra clan.

Il riferimento è al clima di tensione seguito alle ultime sparatorie e agli omicidi di Raffaele Capriati, avvenuto nel 2024, e di Filippo Scavo, ucciso lo scorso 19 aprile. Proprio nelle ultime ore sono state eseguite 14 misure cautelari nell’ambito delle indagini.

Satriano parla di una “guerra” che non è solo quella combattuta con le armi nei conflitti internazionali, ma anche quella che attraversa i quartieri, alimentata da droga, vendette, intimidazioni e regolamenti di conti.

“Bari non può abituarsi alla violenza”, sottolinea l’arcivescovo, invitando cittadini, istituzioni, famiglie e giovani a non delegare ad altri la liberazione della città. “L’antimafia è compito di tutti”, ribadisce.

Un appello particolare viene rivolto ai ragazzi: “Non consegnate la vostra vita a chi vuole usarla. Siete fatti per la libertà, per l’amicizia vera, per la bellezza e per l’amore”.

Nel nome di San Nicola, Satriano invita infine Bari a reagire con coraggio: “Non permettiamo che il male diventi normale”. Lo riporta l’Ansa.

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