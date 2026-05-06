BAT, sequestrati 20mila litri di gasolio agricolo illecito

La Guardia di Finanza della provincia di Barletta-Andria-Trani ha sequestrato circa 20mila litri di gasolio agricolo detenuto illegalmente, denunciando due operatori economici con sedi a Trani e Margherita di Savoia. L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo sulla filiera dei carburanti e sulla corretta applicazione delle accise.

I militari hanno eseguito complessivamente 50 verifiche sui distributori stradali della provincia, rilevando irregolarità in sette impianti e contestando sanzioni amministrative fino a 2mila euro ciascuna.

Nel corso degli accertamenti è emerso che due operatori detenevano carburante agevolato destinato all’uso agricolo senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Il gasolio era stato acquistato beneficiando di una accisa ridotta, ottenendo così un vantaggio fiscale ritenuto indebito dagli inquirenti.

Il carburante sequestrato era inoltre privo della documentazione necessaria a certificarne la provenienza e la destinazione agricola, elemento che ha portato al sequestro immediato da parte dei Reparti di Trani e Margherita di Savoia.

I legali rappresentanti delle due società sono stati denunciati alle Procure competenti di Trani e Foggia per l’ipotesi di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. Entrambe le Procure hanno convalidato i sequestri, disponendo ulteriori approfondimenti investigativi.

Nel comunicato ufficiale, la Guardia di Finanza sottolinea come l’operazione confermi la “incisiva azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise”, fenomeni che danneggiano le entrate pubbliche e alterano la concorrenza ai danni degli operatori regolari e dei cittadini.