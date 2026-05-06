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Home // Cronaca // Catturato a Foggia Carmine Marolda “Ninett”, accusa dell’omicidio del maresciallo Di Resta

"NINETT" MAROLDA Catturato a Foggia Carmine Marolda “Ninett”, accusa dell’omicidio del maresciallo Di Resta

Gli investigatori hanno scelto un intervento altamente specializzato per ridurre al minimo i rischi operativi e garantire la sicurezza pubblica. L’irruzione è stata pianificata nelle ore notturne con l’impiego del Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri.

fonte: newspam

fonte: newspam - CARABINIERI NOTTE - immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – È stato rintracciato e arrestato a Foggia un pericoloso latitante condannato all’ergastolo per un grave fatto di sangue avvenuto nel 1996 a Pescara. Si tratta di Carmine Marolda, 64 anni, detto “Ninett”. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Potenza con il supporto del G.I.S. di Livorno e del Comando Provinciale di Foggia, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza.

Secondo quanto riferito nel comunicato della Procura distrettuale antimafia, il ricercato era considerato particolarmente pericoloso, anche alla luce dei precedenti episodi violenti e dei tentativi di fuga attribuitigli nel corso degli anni. L’uomo era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del maresciallo dei Carabinieri Antonio Di Resta, ucciso durante una rapina a mano armata avvenuta nel settembre del 1996.

Le indagini hanno consentito agli investigatori di ricostruire la rete di contatti e di protezione che avrebbe favorito la latitanza del condannato nell’area del Vulture-Melfese. Fondamentale, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il monitoraggio dei circuiti relazionali vicini ad ambienti criminali già attenzionati dalle forze dell’ordine.

Il blitz è stato eseguito in un appartamento situato nel complesso edilizio noto come “Palazzo ONPI”, in Corso del Mezzogiorno a Foggia, dove il latitante avrebbe trovato rifugio grazie all’appoggio di una donna, ora indagata per favoreggiamento della latitanza.

Gli investigatori hanno scelto un intervento altamente specializzato per ridurre al minimo i rischi operativi e garantire la sicurezza pubblica. L’irruzione è stata pianificata nelle ore notturne con l’impiego del Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri.

Nel comunicato, il procuratore della Repubblica distrettuale antimafia di Potenza, Camillo Falvo, ha evidenziato come il risultato rappresenti “l’epilogo di una complessa attività investigativa” e confermi il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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