Cerignola, Iliev ai saluti: “Grazie per avermi fatto vivere la mia prima stagione da professionista nel migliore dei modi”

CERIGNOLA – Dopo una stagione in prestito, Velizar Iliev ha ufficialmente salutato l’Audace Cerignola, chiudendo la sua prima esperienza da calciatore professionista con un messaggio di ringraziamento rivolto a società, staff, compagni e tifosi.

Il portiere ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine per l’annata appena conclusa, definita intensa e formativa sia dentro che fuori dal campo.

“In questo momento c’è da dire solo una parola ed è GRAZIE, grazie Audace Cerignola … grazie per avermi fatto vivere la mia prima stagione da professionista nel migliore dei modi, ho vissuto mesi davvero incredibili qui sia in campo che fuori dal campo! Vorrei ringraziare il Presidente, il direttore sportivo Di Toro, tutti i dirigenti, i magazzinieri della società e tutto lo staff, specialmente il preparatore dei portieri Mister Cagnazzo, per la fiducia e il grande impegno ogni giorno per aiutarmi e farmi migliorare in ogni aspetto! Un ringraziamento va anche alla “mamma” di tutti noi, Antonietta, che con tutto lo staff del ristorante Caminetto ci ha fatto mangiare, sorridere e stare veramente bene e non ci ha fatto mancare nulla e ci siamo sentiti come a casa! Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, perché senza il loro impegno e il duro lavoro quotidiano non si poteva creare qualcosa di così bello! E alla fine, ma non per importanza, ringrazio voi tifosi: vi ringrazio per il sostegno in ogni partita, non importa se in casa o fuori casa, avete creato un ambiente speciale in ogni stadio, grazie per esserci stati vicini per tutta la stagione soprattutto nei momenti di difficoltà! Spero di aver lasciato qualcosina a ognuno di voi che ho nominato prima, perché da parte mia ho messo sempre il cuore e ho dato il massimo in ogni allenamento e partita per l’Audace! Grazie di tutto, avrete per sempre un tifoso in più!”.

Con questo messaggio, Iliev ha concluso la sua esperienza in gialloblù, lasciando spazio ai ringraziamenti e a un legame che, come lui stesso ha sottolineato, continuerà anche oltre la fine del prestito.

Lo riporta tuttocagliari.net.