Edizione n° 6058

BALLON D'ESSAI

MOSCHEA FOGGIA // Moschea pubblica a Foggia, il Comitato: “Le raccolte firme non incidono sull’iter amministrativo”
5 Maggio 2026 - ore  17:18

CALEMBOUR

CIAO EVARISTO // Calcio in lutto: morto Evaristo Beccalossi, icona dell’Inter e del calcio italiano
6 Maggio 2026 - ore  08:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, Iliev ai saluti: “Grazie per avermi fatto vivere la mia prima stagione da professionista nel migliore dei modi”

ILIEV CERIGNOLA Cerignola, Iliev ai saluti: “Grazie per avermi fatto vivere la mia prima stagione da professionista nel migliore dei modi”

Il portiere ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine per l’annata appena conclusa, definita intensa e formativa sia dentro che fuori dal campo

Cerignola, Iliev ai saluti: “Grazie per avermi fatto vivere la mia prima stagione da professionista nel migliore dei modi”

Velizar Iliev - Fonte Immagine: tuttoc.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Cerignola // Sport //

CERIGNOLA – Dopo una stagione in prestito, Velizar Iliev ha ufficialmente salutato l’Audace Cerignola, chiudendo la sua prima esperienza da calciatore professionista con un messaggio di ringraziamento rivolto a società, staff, compagni e tifosi.

Il portiere ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine per l’annata appena conclusa, definita intensa e formativa sia dentro che fuori dal campo.

“In questo momento c’è da dire solo una parola ed è GRAZIE, grazie Audace Cerignola … grazie per avermi fatto vivere la mia prima stagione da professionista nel migliore dei modi, ho vissuto mesi davvero incredibili qui sia in campo che fuori dal campo! Vorrei ringraziare il Presidente, il direttore sportivo Di Toro, tutti i dirigenti, i magazzinieri della società e tutto lo staff, specialmente il preparatore dei portieri Mister Cagnazzo, per la fiducia e il grande impegno ogni giorno per aiutarmi e farmi migliorare in ogni aspetto! Un ringraziamento va anche alla “mamma” di tutti noi, Antonietta, che con tutto lo staff del ristorante Caminetto ci ha fatto mangiare, sorridere e stare veramente bene e non ci ha fatto mancare nulla e ci siamo sentiti come a casa! Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, perché senza il loro impegno e il duro lavoro quotidiano non si poteva creare qualcosa di così bello! E alla fine, ma non per importanza, ringrazio voi tifosi: vi ringrazio per il sostegno in ogni partita, non importa se in casa o fuori casa, avete creato un ambiente speciale in ogni stadio, grazie per esserci stati vicini per tutta la stagione soprattutto nei momenti di difficoltà! Spero di aver lasciato qualcosina a ognuno di voi che ho nominato prima, perché da parte mia ho messo sempre il cuore e ho dato il massimo in ogni allenamento e partita per l’Audace! Grazie di tutto, avrete per sempre un tifoso in più!”.

Con questo messaggio, Iliev ha concluso la sua esperienza in gialloblù, lasciando spazio ai ringraziamenti e a un legame che, come lui stesso ha sottolineato, continuerà anche oltre la fine del prestito.

Lo riporta tuttocagliari.net.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO