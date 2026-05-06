Cerignola: rapina a mano armata all’Interspar: "Tanta malavitosa arroganza che non trova argine"

CERIGNOLA – Momenti di paura nel pomeriggio di martedì 5 maggio all’Interspar del quartiere Torricelli, dove un rapinatore solitario armato ha fatto irruzione all’interno del supermercato, prendendo di mira il punto ottica e riuscendo a fuggire con il registratore di cassa.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrato con il volto coperto e armato di pistola, verosimilmente una replica o arma a salve. Una volta all’interno dell’esercizio commerciale, avrebbe minacciato il personale per poi impossessarsi della cassa, dileguandosi subito dopo. Non si esclude la presenza di un complice pronto alla fuga all’esterno.

Il bottino non è stato ancora quantificato, ma secondo le prime informazioni non sarebbe particolarmente ingente. Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile.

L’episodio si inserisce in una serie di eventi criminali che negli ultimi tempi hanno interessato la città, alimentando preoccupazione tra i residenti.

“Un’altra rapina, dopo tantissime altre in pochissimo tempo, è stata commessa stasera ai danni del negozio di Ottica all’interno dell’Interspar in zona Torricelli”, denunciano dalla community Cerignola Produce. “Possiamo solo esprimere nostra vicinanza al titolare del negozio, e reprimere per ora la rabbia per la per tanta malavitosa arroganza che non trova argine in nessuna iniziativa da parte di chi dovrebbe proteggere questa nostra città”, si legge nel commento diffuso dopo il colpo.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza a Cerignola, già al centro di richieste di interventi straordinari nelle scorse settimane.

Lo riporta foggiatoday.it.