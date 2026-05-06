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FOGGIA RIGNANESE Conti del Comune di Foggia nel mirino, Rignanese: “Un castello di carte pronto a crollare”

Rignanese punta il dito contro l’operato della giunta guidata dalla sindaca Episcopo dopo l’analisi del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028

Conti del Comune di Foggia nel mirino, Rignanese: “Un castello di carte pronto a crollare”

Pasquale Rignanese

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Duro affondo sulla gestione amministrativa della città di Foggia da parte del segretario cittadino e consigliere comunale di Forza Italia, Pasquale Rignanese, che punta il dito contro l’operato della giunta guidata dalla sindaca Episcopo dopo l’analisi del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028.

“Se la Sindaca Episcopo fosse stata l’amministratrice di una società l’azienda rischierebbe di chiudere. Quello che è stato messo in piedi in oltre due anni e mezzo di Amministrazione del Campo Largo è un castello di carte pronto a crollare, costruito sull’inefficienza e sulla pressione fiscale ai danni dei cittadini onesti”.

Al centro delle critiche, in particolare, la gestione della TARI, con una previsione di 32,7 milioni di euro a fronte di oltre 21,4 milioni di residui non riscossi.
“È la prova provata dell’incapacità amministrativa. Il Comune non sa riscuotere le tasse, lasciando che il peso dei servizi ricada interamente su quella fetta di cittadinanza che, con sacrificio, continua a pagare. Un’amministrazione che non recupera l’evasione è un’amministrazione che premia i furbi e punisce gli onesti”.

Secondo Rignanese, a fronte di una riscossione dei tributi inefficace, crescono invece le entrate da sanzioni, con circa 3 milioni di euro iscritti a bilancio tra violazioni al Codice della Strada e autovelox.
“Hanno trasformato le strade in un bancomat. Si usano le multe per far quadrare i conti del bilancio, ma i risultati non si vedono: Foggia resta una città con strade colabrodo e una sicurezza stradale percepita ai minimi storici. Dove finiscono questi soldi? Perché non vengono usati per una manutenzione seria?”.

Critiche anche sul fronte del welfare, ritenuto eccessivamente dipendente da fondi esterni.
“Foggia è una città sotto flebo. Non c’è un euro di risorse proprie investito nel sociale. Cosa accadrà quando i rubinetti del PNRR si chiuderanno, considerato che su questo fronte i progetti sono stati pochi e senza prospettiva? Questa giunta sta gestendo l’ordinario con soldi straordinari, senza costruire nulla di strutturale per il futuro dei nostri anziani e dei nostri disabili”.

Infine, nel mirino la gestione del patrimonio pubblico, con proventi da fitti attivi fermi a circa 300 mila euro, ritenuti insufficienti rispetto al valore degli immobili comunali.
“Gestiscono il patrimonio pubblico come dilettanti allo sbaraglio. Strutture che potrebbero rendere ricchezza alla collettività vengono lasciate nel degrado o svendute per canoni simbolici. È ora che l’amministrazione risponda di questo scempio contabile davanti ai cittadini”.

Rignanese conclude chiedendo un’immediata operazione trasparenza, sottolineando che “Foggia non può più permettersi una gestione basata su annunci milionari a cui non seguono mai i fatti”.

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