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Home // Cronaca // Da Torino a Orsara di Puglia in bici per San Michele. Simonelli: “Sono felice di accoglierli”

BICI SAN MICHELE Da Torino a Orsara di Puglia in bici per San Michele. Simonelli: “Sono felice di accoglierli”

Tre amici partiti da Torino il 26 aprile in bicicletta stanno per raggiungere Orsara di Puglia dopo oltre 1000 chilometri di viaggio

Da Torino a Orsara di Puglia in bici per San Michele. Simonelli: “Sono felice di accoglierli"

Da Torino a Orsara di Puglia in bici per San Michele. Simonelli: “Sono felice di accoglierli"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Tre amici partiti da Torino il 26 aprile in bicicletta stanno per raggiungere Orsara di Puglia dopo oltre 1000 chilometri di viaggio per partecipare alle celebrazioni dell’8 maggio dedicate a San Michele Arcangelo, patrono del borgo foggiano.

I protagonisti dell’impresa sono Gianluigi Ariano, 66 anni di Alba, Nico Colaprico, 56 anni originario proprio di Orsara di Puglia, e Michele Leccese, 63 anni di Rodi Garganico, tutti residenti in Piemonte e uniti dalla passione per le due ruote. L’arrivo nel centro dei Monti Dauni è previsto nella serata del 6 maggio.

L’iniziativa non è nuova per due dei tre ciclisti. “Io e Gianluigi questa esperienza l’abbiamo fatta già 10 anni fa”, racconta Nico Colaprico. “Arrivammo a Foggia, davanti allo Stadio Zaccheria, il 12 giugno, giorno della finale playoff tra i satanelli e il Pisa. Nelle scorse settimane, ricordando quei giorni, Gianluigi ha insistito tanto per ripetere l’avventura, alla fine abbiamo convito anche Michele a essere dei nostri”.

Dieci anni fa il viaggio avvenne lungo la costa adriatica, mentre questa volta il gruppo ha scelto il versante tirrenico. Dopo l’arrivo a Orsara, i tre saranno ricevuti il 7 maggio alle 11.30 in Municipio dal sindaco Mario Simonelli e dall’assessore all’Ambiente Leonardo Acquaviva. L’8 maggio parteciperanno alle celebrazioni religiose e alla processione di San Michele.

Il viaggio proseguirà anche dopo la festa: il 9 maggio i tre amici torneranno in sella per raggiungere prima Monte Sant’Angelo, sede del santuario di San Michele Arcangelo patrimonio UNESCO, e poi Rodi Garganico.

Gianluigi ama il Sud, Orsara in particolare. Io e Michele siamo rimasti legatissimi alla nostra terra d’origine. Viaggiare in bicicletta è un messaggio d’amore per i nostri territori. Percorrendoli su due ruote se ne può ammirare la bellezza assaporandola metro dopo metro, lentamente, scoprendo posti unici al mondo”, spiega Nico Colaprico.

Tra le curiosità del viaggio anche la partenza simbolica dal Birrificio San Michele di Sant’Ambrogio di Torino, scelta per richiamare il patrono e dare “energia” all’impresa. “Ogni pretesto è buono per avventure belle come questa e per tornare nel paese che ha dato i natali ai miei nonni e ai miei genitori”, aggiunge Colaprico.

Entusiasta dell’iniziativa anche il sindaco Mario Simonelli: “Sono felice di accogliere Nico, Gianluigi e Michele. A Orsara di Puglia avranno modo di ristorarsi per bene dopo tutte quelle fatiche, la nostra cucina è saporita e a km zero. Non è un caso se siamo Cittaslow e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano”.

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