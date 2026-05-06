FOGGIA – Dal prossimo 4 giugno torna operativo il collegamento aereo tra Bergamo Orio al Serio e Foggia “Gino Lisa”, una rotta considerata strategica per la mobilità del territorio e per i collegamenti tra il Nord Italia e l’area settentrionale della Puglia.

Il servizio sarà operato da Aeroitalia con due frequenze settimanali, previste nelle giornate di giovedì e domenica sera, offrendo così una soluzione comoda sia per chi viaggia per motivi di lavoro sia per chi rientra nel weekend.

La tratta rappresenta un’importante opportunità per i passeggeri provenienti dal Centro-Nord Italia, consentendo collegamenti più rapidi con il Nord della Puglia, il Molise, la Campania orientale e la Basilicata settentrionale.

L’attivazione del volo consente inoltre di raggiungere facilmente l’area milanese e le numerose destinazioni nazionali e internazionali servite dallo scalo di Orio al Serio, uno dei principali aeroporti italiani per traffico passeggeri.

L’orario serale dei voli è stato pensato anche per favorire gli spostamenti in giornata e agevolare il rientro a fine settimana, rispondendo alle esigenze di lavoratori, studenti e famiglie.

Per ulteriori informazioni sugli orari e sulle modalità di prenotazione è possibile consultare il sito ufficiale:

www.mondoginolisa.it/aeroporto

A cura di Giovanna Tambo.