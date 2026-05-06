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DI CARLO CAPITANATA Dodici buyer tedeschi in Capitanata, Di Carlo: “Vogliamo creare relazioni commerciali solide e durature”

Capitanata e Germania sempre più vicine grazie all’iniziativa di incoming che, dal 3 al 6 maggio, ha portato sul territorio una delegazione

Dodici buyer tedeschi in Capitanata, Di Carlo: “Vogliamo creare relazioni commerciali solide e durature”

Dodici buyer tedeschi in Capitanata, Di Carlo: “Vogliamo creare relazioni commerciali solide e durature”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

Capitanata e Germania sempre più vicine grazie all’iniziativa di incoming che, dal 3 al 6 maggio, ha portato sul territorio una delegazione composta da 12 buyer tedeschi e 35 imprese locali dei settori agroalimentare e turistico. L’evento, promosso dalla Camera di Commercio di Foggia in collaborazione con il Comune di Foggia, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e promozione internazionale.

L’iniziativa si inserisce nel solco del protocollo d’intesa tra i due enti e prosegue il percorso avviato nel 2025 con la partecipazione all’evento “Apulian Stupor Mundi” a Monaco di Baviera. L’obiettivo è rafforzare i rapporti con il mercato tedesco e consolidare il posizionamento della provincia di Foggia come destinazione d’eccellenza, utilizzando il comparto agroalimentare come leva strategica per la promozione turistica.

“L’obiettivo di queste giornate è stato permettere agli operatori tedeschi di verificare di persona la qualità e la serietà delle nostre imprese,” ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo. “Ci preme creare le condizioni tecniche affinché i buyer possano instaurare relazioni commerciali solide e durature. La collaborazione con il Comune di Foggia è stata essenziale per presentare un territorio coeso e organizzato, capace di offrire risposte concrete a un mercato esigente come quello tedesco, sia nel comparto agroalimentare che in quello dell’accoglienza”.

Sulla stessa linea l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Foggia, Lorenzo Frattarolo: “Questa iniziativa rappresenta un passaggio concreto di un percorso che abbiamo costruito con visione e determinazione. L’incoming dei buyer tedeschi in Capitanata è la naturale evoluzione del lavoro avviato nei mesi scorsi, in particolare con la missione istituzionale a Monaco di Baviera, che ho avuto l’onore di condividere con la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone e l’assessore al Bilancio Davide Emanuele. In quell’occasione abbiamo gettato le basi per relazioni solide e credibili con il mercato tedesco, presentando le eccellenze del nostro territorio in un contesto internazionale. Come amministrazione continuiamo a sostenere un modello integrato che mette in relazione agricoltura, commercio e turismo, valorizzando l’identità del territorio e proiettandola sui mercati internazionali. Il rapporto con la Germania, in questo senso, rappresenta un asset strategico su cui intendiamo investire con continuità, favorendo scambi duraturi e nuove prospettive di crescita per le imprese locali.”

Durante le giornate, i partecipanti hanno preso parte a incontri B2B, visite aziendali e itinerari esperienziali, vivendo una vera immersione nelle eccellenze del territorio. L’iniziativa, sostenuta dalle Camere di Commercio Italiane in Germania (ITALCAM e ITKAM), si conferma come una vetrina strategica per valorizzare l’identità della Capitanata, trasformandola in un asset competitivo sul piano economico e turistico internazionale.

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