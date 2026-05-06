Edizione n° 6057

BALLON D'ESSAI

MOSCHEA FOGGIA // Moschea pubblica a Foggia, il Comitato: “Le raccolte firme non incidono sull’iter amministrativo”
5 Maggio 2026 - ore  17:18

CALEMBOUR

CIAO EVARISTO // Calcio in lutto: morto Evaristo Beccalossi, icona dell’Inter e del calcio italiano
6 Maggio 2026 - ore  08:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, Caporalato e sicurezza sul lavoro: arriva la Commissione parlamentare

LAVORO Foggia, Caporalato e sicurezza sul lavoro: arriva la Commissione parlamentare

Audizione in Prefettura: focus sul comparto agricolo e sulle strategie di contrasto allo sfruttamento

Foggia, Caporalato e sicurezza sul lavoro: arriva la Commissione parlamentare

ph Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Riflettori puntati su sicurezza e legalità nel mondo del lavoro. Nella giornata di mercoledì 6 maggio, presso il Palazzo di Governo, si è svolta l’audizione plenaria della Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, con particolare riferimento ai fenomeni di sfruttamento e alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’incontro, ospitato dalla Prefettura di Foggia, ha rappresentato un passaggio significativo nell’attività di monitoraggio condotta a livello nazionale dalla Commissione, impegnata nell’analisi delle criticità e nell’individuazione di strumenti più efficaci di intervento. Al centro del confronto, in particolare, la situazione del comparto agricolo, ambito in cui persistono fenomeni di caporalato e forme diffuse di lavoro irregolare.

Nel corso dell’audizione sono stati acquisiti elementi informativi utili a delineare un quadro aggiornato del territorio, anche attraverso il contributo di rappresentanti istituzionali, autorità locali e soggetti attivi nella tutela dei diritti dei lavoratori. Un confronto operativo volto a rafforzare le azioni di prevenzione, vigilanza e contrasto alle pratiche illegali.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio ciclo di audizioni promosso dalla Commissione, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche del mercato del lavoro in Italia e promuovere condizioni più sicure, regolari e dignitose per i lavoratori.

La tappa foggiana conferma l’attenzione delle istituzioni su un territorio particolarmente esposto al rischio di sfruttamento, ribadendo la necessità di un impegno congiunto per garantire legalità e diritti.

Foggia, Caporalato e sicurezza sul lavoro: arriva la Commissione parlamentare
ph Enzo Maizzi

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO