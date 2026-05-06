Foggia, Caporalato e sicurezza sul lavoro: arriva la Commissione parlamentare

FOGGIA – Riflettori puntati su sicurezza e legalità nel mondo del lavoro. Nella giornata di mercoledì 6 maggio, presso il Palazzo di Governo, si è svolta l’audizione plenaria della Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, con particolare riferimento ai fenomeni di sfruttamento e alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’incontro, ospitato dalla Prefettura di Foggia, ha rappresentato un passaggio significativo nell’attività di monitoraggio condotta a livello nazionale dalla Commissione, impegnata nell’analisi delle criticità e nell’individuazione di strumenti più efficaci di intervento. Al centro del confronto, in particolare, la situazione del comparto agricolo, ambito in cui persistono fenomeni di caporalato e forme diffuse di lavoro irregolare.

Nel corso dell’audizione sono stati acquisiti elementi informativi utili a delineare un quadro aggiornato del territorio, anche attraverso il contributo di rappresentanti istituzionali, autorità locali e soggetti attivi nella tutela dei diritti dei lavoratori. Un confronto operativo volto a rafforzare le azioni di prevenzione, vigilanza e contrasto alle pratiche illegali.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio ciclo di audizioni promosso dalla Commissione, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche del mercato del lavoro in Italia e promuovere condizioni più sicure, regolari e dignitose per i lavoratori.

La tappa foggiana conferma l’attenzione delle istituzioni su un territorio particolarmente esposto al rischio di sfruttamento, ribadendo la necessità di un impegno congiunto per garantire legalità e diritti.