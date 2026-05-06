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ANGIOLA CICCONETTI Foggia, CCR di via Patroni. Angiola e Cicconetti: “Un quartiere umiliato tra rifiuti e traliccio-ecomostro”

La realizzazione del CCR comporterebbe ulteriori criticità ambientali e viabilistiche in un’area già segnata dalla presenza di un traliccio-ripetitore ex SIP-Telecom

Foggia, CCR di via Patroni. Angiola e Cicconetti: “Un quartiere umiliato tra rifiuti e traliccio-ecomostro”

Foggia, CCR di via Patroni. Angiola e Cicconetti: “Un quartiere umiliato tra rifiuti e traliccio-ecomostro”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Il Movimento “Cambia” denuncia con durezza la prosecuzione dei lavori per il Centro Comunale di Raccolta (CCR) in via Domenico Antonio Patroni a Foggia, definendo la scelta un’eredità della gestione commissariale accolta dall’amministrazione comunale senza modifiche.

A intervenire sono il consigliere comunale Nunzio Angiola e il dirigente Antonio Cicconetti, che criticano la giunta guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora Lucia Aprile per aver confermato un progetto ritenuto impattante per il quartiere.

Secondo il Movimento, la realizzazione del CCR comporterebbe ulteriori criticità ambientali e viabilistiche in un’area già segnata dalla presenza di un traliccio-ripetitore ex SIP-Telecom, definito “ecomostro”, e da altre situazioni di degrado urbano. Nel comunicato si sottolinea anche il rischio legato alla vicinanza con abitazioni, attività quotidiane e infrastrutture sensibili.

Il progetto, sostengono gli esponenti di Cambia, andrebbe a incidere su una zona già gravata da traffico intenso, in particolare per la presenza del tribunale cittadino e dei flussi veicolari provenienti da Viale degli Aviatori, oltre che dalla presenza di aree scolastiche e potenziali spazi per servizi educativi.

Foggia, CCR di via Patroni. Angiola e Cicconetti: “Un quartiere umiliato tra rifiuti e traliccio-ecomostro”

Il Movimento ritiene che esistano alternative logistiche in altre aree comunali meno impattanti, citando zone demaniali e spazi pubblici non utilizzati, e chiede la sospensione immediata dei lavori.

“Non permetteremo che la Giunta si lavi le mani dietro le scelte dei Commissari Straordinari”, dichiarano Nunzio Angiola e Antonio Cicconetti. “Esigiamo la sospensione immediata dei lavori e l’individuazione di un sito alternativo che non sacrifichi la qualità della vita dei foggiani resistenti nella zona”.

Il Movimento “Cambia” annuncia infine la richiesta di un intervento del Prefetto per verificare la situazione e valutare eventuali soluzioni alternative, sottolineando la necessità di tutelare la vivibilità del quartiere interessato.

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