A Foggia sono partiti questa mattina, mercoledì 6 maggio, i lavori di rifacimento del manto stradale in viale Pinto, una delle principali arterie cittadine che conduce al Policlinico Riuniti e che ogni giorno registra un intenso traffico di veicoli e ambulanze.

A darne notizia è il consigliere comunale di maggioranza Francesco Strippoli attraverso un post sui social, in cui ha sottolineato l’avvio dell’intervento atteso da tempo.

“Vedete i coni? È il segnale che aspettavamo da anni. Oggi parte finalmente il rifacimento del manto stradale di una delle arterie principali della città, attraversata ogni giorno da cittadini, da centinaia di automobili dirette al Policlinico Riuniti e soprattutto da un flusso continuo di ambulanze”.

Strippoli ha evidenziato come per lungo tempo la strada abbia rappresentato una situazione di forte disagio per la viabilità urbana.

“Un percorso di guerra”, caratterizzato da buche, dislivelli e tratti di asfalto deteriorato alternati a breccia, con conseguenti disagi quotidiani per automobilisti e mezzi di emergenza.

L’intervento punta dunque a migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità di un’arteria considerata strategica per la mobilità cittadina e per il collegamento con una delle principali strutture sanitarie del territorio.

Lo riporta foggiatoday.it.